Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Стоит недорого, а работает не хуже»: эксперт сравнил китайский ИИ DeepSeek с американским ChatGPT

«Стоит недорого, а работает не хуже»: эксперт сравнил китайский ИИ DeepSeek с американским ChatGPT

Эксперт Муртазин: нет подтверждений дешевизны китайского ИИ DeepSeek
Фото: istockphoto/Sashkinw

Фото: istockphoto/Sashkinw

Китайская компания выпустил языковую модель искусственного интеллекта DeepSeek, которая стоит не так дорого, как американский ChatGPT, а работает при этом не хуже. Об этом заявил главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Татар-информом», подчеркнув, что документальных подтверждений дешевизны китайского продукта на данный момент нет.
«Ажиотаж вокруг DeepSeek вызван тем, что якобы эта языковая модель была создана на минимальные деньги. Соответственно, если американские компании создают такие модели стоимостью на порядок выше, то китайцы смогли оптимизировать софт так, что модель стоит недорого, а работает не хуже», — пояснил эксперт.
Ситуацию с обрушением акций американских компаний Муратзин назвал временной, так как инвесторы не разбираются в «матчасти» и реагируют на громкий инфоповод. При этом, отметил он, DeepSeek создавался на американском оборудовании, которое попало в Китай еще до введения декабрьских санкций.



Именно оборудование, по мнению Муратзина, играет главную роль в гонке ИИ, так как экономные алгоритмы на ведущем «железе» будут намного эффективнее.
«А инвесторы, не разбираясь в вопросе, решили, что китайцы научились быстро считать, значит, надо продавать. Вот только считают-то они на том же самом железе», – заключил аналитик.
Читайте также:

DeepSeek: что это такое, чем отличается от ChatGPT и как им пользоваться

Bloomberg: на фоне данных о стартапе DeepSeek акции Nvidia упали на 10%

Киберэксперт раскрыл, что придет на смену гонке вооружений между Россией и США
#деньги
#эксперт
#китай
#инвесторы
#оборудование
#компании
Для любителей острых ощущений: готовим том-ям с креветками как в ресторане в домашних условиях
29 января 2025, 17:35

Фото: iStock/karandaev

Национальное блюдо Лаоса и Таиланда быстро завоевало популярность среди гурманов. Кисло-острый суп на курином бульоне с морепродуктами (в нашем случае только креветки) разбавит ваш обычный рацион. Рецепт найдёте в материале «Радио 1».

Ингредиенты

  • 100 г тигровых креветок;
  • 15 г галангала (корень);
  • 10 г лемонграсса;
  • 50 г лука-шалота;
  • 2 ст. л. пасты «Том-ям»;
  • 6 помидоров черри;
  • 6 шампиньонов;
  • 5 г свежего перца чили;
  • 1 лайм;
  • 250 г кокосового молока или сливок;
  • 200 мл куриного бульона;
  • 1 ч. л. тростникового сахара;
  • 10 мл растительного масла;
  • 5 г кинзы;
  • 100 г стеклянной лапши.

Фото: iStock/Supranee Bunchoo

Пошаговый рецепт

1. Нарезаем корень галангала кружочками, затем лемонграсс, после нарезаем лук-шалот полукольцами.
2. В кастрюле обжариваем на растительном масле лук-шалот, галангал и лемонграсс.
3. Добавляем очищенные тигровые креветки. Обжариваем до тех пор, пока они не порозовеют.
4. Разрезаем шампиньоны пополам. Добавляем их, пасту «Том-ям» и тростниковый сахар. Хорошо перемешиваем и тушим несколько минут.

Фото: iStock/geargodz

5. Нарезаем перец чили. Разрезаем помидоры черри пополам. Добавляем их в кастрюлю.
6. Выдавливаем сок из половины лайма.
7. Заливаем всё куриным бульоном, доводим до кипения.
8. Добавляем кокосовое молоко или сливки, доводим до кипения.
9. Отдельно варим в кипящей воде стеклянную лапшу 6 минут.

Фото: iStock/Lisovskaya

Готовую лапшу кладём в тарелку, затем разливаем том-ям. Украшаем суп долькой лайма и кинзой. Приятного аппетита!

Читайте также:

Итальянская паста «Болоньезе»: аппетитные спагетти с мясным соусом по простому рецепту

Пикантное блюдо из морепродуктов в азиатском стиле: нежные кальмары с грибами в соевом соусе для идеального ужина

Гости на подходе? Выручит простой в приготовлении пирог с беконом и грибами, пошаговый рецепт
#кулинария
#рецепты
#блюда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Омбудсмен Фаевская помогла восстановить право дочери бойца СВО на образование
29 января 2025, 17:31

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Право дочери участника специальной военной операции на поступление в вуз на льготных условиях защитила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
С просьбой помочь с поступлением дочери в вуз к омбудсмену Подмосковья обратилась супруга участника СВО.

«Для полного пакета документов заявительнице не хватало справки установленного образца для поступления на обучение на льготных условиях. Сложность заключалась в том, что ее супруг зарегистрирован на территории ЛНР. Для того, чтобы помочь заявительнице, я обратилась к своей коллеге — уполномоченному по правам человека в Луганской народной республике Анне Сороке. И заявительница получила необходимый документ», — сказала Ирина Фаевская.
Обратиться за помощью к подмосковному омбудсмену можно по телефону: 8-498-602-32-20, через электронную почту upchmo@mosreg.ru или заполнить специальную форму на официальном сайте. Кроме того, через подмосковный портал госуслуг можно записаться на дистанционное консультирование в МФЦ.

Читайте также:

Фаевская открыла первое в 2025 году заседание Молодёжного совета при омбудсмене

Сотрудники омбудсмена Подмосковья провели первый приём жителей в 2025 году

Жителям Подмосковья напомнили о возможности обратиться к омбудсмену через МФЦ
#омбудсмен
#уполномоченный
#ирина фаевская
#московская область
#подмосковье
#вуз
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветеринары Подмосковья за год привили 19,5 тыс. собак российской вакциной Мультикан
Ветеринары Подмосковья привили 19,5 тыс. собак российской вакциной Мультикан
29 января 2025, 17:07

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные ветеринары в 2024 году вакцинировали более 19,5 тыс. собак отечественными препаратами Мультикан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«В подмосковных госветклиниках доступен широкий выбор вакцин. Среди них препараты для собак отечественного производителя ООО «Ветбиохим» Мультикан-6, Мультикан-8 и Мультикан-4. Они помогают в борьбе с чумой, аденовирусными инфекциями, парвовирусным и коронавирусным энтеритами. В Мультикан-6 включены компоненты от лептоспироза, а в Мультикан-8 - ещё и от бешенства. За год этими препаратами вакцинировали более 19,6 тыс. собак», – пояснили в ведомстве.
Там напомнили, что вакцинация – профилактическая мера, направлена на формирование у питомцев стойкого иммунитета к инфекционным заболеваниям. Ветеринары Московской области рекомендуют соблюдать график прививок, так как это единственный способ защитить питомца от ряда опасных заболеваний.

В Подмосковье работает единый колл-центр по вопросам ветеринарии. Там можно получить консультацию или записать питомца на приём. Звонки по телефону 7 (495) 668-01-25 принимают ежедневно с 9:00 до 21:00. Кроме того, запись доступна на сайте региональных госуслуг.

Читайте также:

Правительство направило на льготное кредитование АПК более 42 млрд рублей

Подмосковные производители приняли участие в фестивале «Сделано в России» в Китае

Компания «Сергиевское» запустила новое овощехранилище вместимостью 2000 тонн
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#животные
#собаки
#прививки
#вакцинация
#ветеринары
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Утритесь все, кто трудится за 20 т.р.»: обвинения «золотой судьи» Хахалевой. Связь с Кобзоном, элитные дома и изнасилование ребенка
29 января 2025, 16:58

Елена Хахалева (Фото: соцсети)

Экс-судью из Краснодара Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку во время прохождения паспортного контроля. По данным СМИ, она собиралась улететь в Дубай.
О том, в чём обвиняют блюстительницу закона, что стало с недвижимостью, которой пользовалась она и её семья, а также о других занимательных фактах, читайте в материале «Радио 1».


Работа не волк, в лес не убежит



В феврале 2022 года в России в отношении Хахалевой возбуждают уголовное дело, а весной её объявляют в международный розыск. Экс-судью обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и в служебном подлоге, ей грозит 14 лет тюрьмы.

Следственный комитет России инкриминировал Елене незаконное получение зарплаты в краевом суде на общую сумму 1,2 млн рублей. По данным ведомства, бывшая судья без уважительных причин отсутствовала на рабочем месте 127 дней в период с 2016 по 2019 год, но в табеле учёта эти дни не отмечены как пропуски, поэтому ей начислялась заработная плата.

Скандальную российскую судью поймали в Баку
Скандальную российскую судью поймали в Баку

Хахалева утверждала, что с разрешения руководства Краснодарского краевого суда ездила в Москву и Сочи для урегулирования ситуации после появления серии скандальных публикаций о ней самой, её близких и других краснодарских судьях. Когда Елене предъявили обвинение, она уже несколько месяцев жила в Тбилиси. Её адвокаты настаивают, что она навещала родственников, но серьёзно заболела и поэтому задержалась, потом отправилась лечиться в Баку и хотела продолжить лечение в Дубае.

Сама экс-судья называла своё уголовное преследование политическим и отказывалась возвращаться на родину. После получения от России соответствующих документов решение о её экстрадиции, очевидно, будут принимать власти Азербайджана.


Судейские хоромы



Как сообщает Life.ru, Хахалева направлялась на свою виллу в Дубае стоимостью 90 млн рублей. Также известно, что на площади Марджанишвили в Тбилиси в распоряжении экс-судьи и её семьи был лофт с террасой за 30 млн рублей.

А что же в Краснодаре? На малой родине бывшая служительница правосудия и её родственники пользовались тремя особняками. Все они были выставлены на продажу.

Елена Хахалева (Фото: соцсети)

Известно, что за 65 млн рублей уже купили трёхэтажный кирпичный коттедж со спортзалом, кинотеатром и корпусом для прислуги на Алма-Атинской улице. Также снято объявление о продаже особняка на улице Кропоткина, стоимость которого составляла 39 млн рублей.

Самая дорогая недвижимость — имение с зимним садом, библиотекой, бильярдной и домом для прислуги на улице Урицкого. Его тоже купили — за 80 млн рублей. Каждый из этих домов продавался с мебелью и техникой.


Бизнес детей



Согласно данным, которыми располагает суд Краснодарского края, дочь Хахалевой Софья Бадалова ещё недавно сдавала за миллион рублей в месяц помещения торгового центра «Арбат» на Красной улице, в центре города. Раньше арендатором выступал крупный госбанк, сейчас — сетевой магазин. Не исключено, что остальными площадями в ТЦ тоже владеет Бадалова.

«Денег нет, пойду воевать»: уральский альфонс, отсидевший под чужим именем, обманул беременную женщину на 3 миллиона рублей
«Денег нет, пойду воевать»: уральский альфонс, отсидевший под чужим именем, обманул беременную женщину на 3 миллиона рублей

Сын Елены Кирилл три месяца назад учредил компанию «Инфинити», которая занимается управлением недвижимостью. Возможно, эта фирма «следит» за торговым комплексом с таким же названием на улице Петра Метальникова.


Чем прославилась Елена Хахалева



Скандальную известность Елена Хахалева приобрела в 2017 году, после пышной свадьбы её дочери Софьи и следователя Вадима Бадалова. Адвокат Сергей Жорин опубликовал видеозапись с мероприятия, на котором гостей развлекали звёзды российского шоу-бизнеса: Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева.

«Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. <…> Утритесь все, кто трудится за 20 тыс. рублей в месяц по 8 часов каждый день», — подписал видеоролик адвокат.

«Чтобы монстр нас не тронул»: Девушка, изрезавшая подругу ножом ради «Слендермена», вышла на свободу
«Чтобы монстр нас не тронул»: Девушка, изрезавшая подругу ножом ради «Слендермена», вышла на свободу

После этого видео Хахалева получила в СМИ прозвище «золотая судья». Позже выяснилось, что свадьбу оплатил бывший супруг Елены бизнесмен Роберт Хахалев. Все звёзды на банкете выступали бесплатно, так как были близки с Робертом.


Другие скелеты в шкафу



По информации Life.ru, Елену Хахалеву подозревали в том, что у неё есть грузинский паспорт, также в подделке диплома об образовании, в связях с грузинским вором в законе Пецо Бухникашвили, в организации мошеннической схемы незаконного взыскания неустоек с автоконцернов. Её бывший муж Роберт, возможно, был замешан в рейдерском захвате земель и зданий с помощью связей в суде.

Что касается зятя Елены Вадима Бадалова, то он странным образом расследовал так и не раскрытое дело об изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. Согласно результатам заказанной редакцией Life.ru почерковедческой экспертизы, Бадалов мог фальсифицировать протокол осмотра, чтобы уничтожить улики.

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Как писал журнал «Алиа», Роберт Хахалев (до этого его фамилия была Зилпимиани) был связан с грузинскими криминальными авторитетами. Когда у них с Еленой начался роман, экс-судья на тот момент состояла в браке с Василием Требушным. Она быстро с ним развелась, вернула себе девичью фамилию Хахалева и подарила её новому мужу Роберту. Эту фамилию он сохранит и после развода.

Примечательно и то, что брат Роберта Давид Зилпимиани сейчас является членом парламента Грузии. Он явный сторонник Евросоюза и поддерживает Украину. Раньше Давид был грузинским медиамагнатом, которые продвигал угодную Западу информацию.

Читайте также:

«Коммерсант»: Эльману Пашаеву грозит новое обвинение

Суд Аргентины выдал ордер на арест президента Никарагуа Даниэля Ортегу

Мосгорсуд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже
#суд
#приговор
#радио 1
#дело
#арест
#следственный комитет
#семья
#бизнес
#уголовное дело
#розыск
#недвижимость
#свадьба
#адвокат
#обвинение
#видео
#фото
#сми
#краснодарский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пирожное со вкусом детства: как приготовить классическую «картошку» по ГОСТу
29 января 2025, 16:46

Фото: iStock/nata_vkusidey

Пирожное «Картошка» у многих вызывает ностальгические воспоминания, когда ни один праздник не проходил без приготовленных мамой сладостей. В материале «Радио 1» делимся идеальным рецептом, который поможет почувствовать тот самый вкус.

Ингредиенты

Для бисквита:
  • 3 яйца;
  • 90 г сахара;
  • 15 г крахмала;
  • 1/2 стакана (75 г) муки.

Готовим идеальные синнабоны: рецепт приготовления культовых булочек с корицей
Готовим идеальные синнабоны: рецепт приготовления культовых булочек с корицей

Для крема:
  • 125 г сливочного масла;
  • 65 г сахарной пудры;
  • 50 г сгущённого молока;
  • 1 ст. л. рома или коньяка.

Какао-порошок — для обваливания пирожных.


Пошаговый рецепт


Печём бисквит
1. Разогреваем духовку до 200 градусов.
2. Белки отделяем от желтков.
2. Желтки взбиваем с 2/3 сахара до тех пор, пока они не побелеют.
3. Белки взбиваем чистым венчиком, добавляем оставшийся сахар и взбиваем в крепкую пену.

Фото: iStock/Andrii Lysenko

4. Белки соединяем с желтками. К яйцам добавляем через сито муку с крахмалом, следуем правилу: добавить немного муки и крахмала — перемешать — снова добавить. При этом мешаем массу таким образом: движения снизу вверх.
5. Тесто распределяем по застеленному пергаментом противню, помещаем в разогретую духовку и выпекаем при температуре 200 градусов 12—15 минут.
6. Готовый бисквит должен полностью остыть, после измельчаем его в блендере.

Фото: iStock/Michelle Lee Photography

Готовим крем
1. Сливочное масло взбиваем с сахарной пудрой.
2. Понемногу добавляем сгущённое молоко и продолжаем взбивать.
3. Оставляем чуть крема, чтобы украсить.

Фото: iStock/repinanatoly

Делаем пирожное
1. В миску выкладываем бисквитную крошку, крем, добавляем ром или коньяк и всё как следует перемешиваем.
2. Формируем пирожные. Обваливаем их в какао-порошке и украшаем кремом.

Фото: iStock/KateSmirnova

Помещаем пирожные в холодильник, и через 1—2 часа уже можно наслаждаться чудесным вкусом домашней «картошки».

Читайте также:

Шесть простых шагов и десерт готов: рецепт шоколадного мусса в домашних условиях

Почему оладьи не получаются пышными: 7 распространенных ошибок и идеальный рецепт

Итальянский десерт без выпечки: панакота с вишнёвым соусом своими руками без особых усилий
#кулинария
#блюда
#рецепты
#продукты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ежемесячное число пользователей «Рувики» превысило 6 млн человек
29 января 2025, 16:46

Фото: istockphoto.com/gopixa

Популярность российской интернет-энциклопедии «Рувики» продолжает расти: число пользователей за месяц составило более 6 миллионов человек. Увеличению трафика способствует удобный интерфейс, возможность поиска на базе искусственного интеллекта, а также размещение информации, проверенной специалистами. Об этом рассказал генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.
«Ежемесячно «Рувики» пользуются около шести миллионов человек, и этот показатель постоянно растет: еще осенью мы говорили о пяти миллионах, а сейчас уже перевалили за шесть. (…) Технологически мы внедрили умный поиск на базе Yandex GPT, аудиоформат, геймификацию для авторов.», — сказал Владимир Медейко в интервью «Ленте.ру».
Он напомнил, что «Рувики» является партнёром Российской академией наук, Президентской библиотеки, Государственного исторического музея, Московского планетария и других учреждений и организаций, сотрудники которых проверяют содержание размещённых на ресурсе статей.

«Если читатель видит плашку «рецензировано» — можно смело быть уверенным в качестве материала», — подчеркнул Медейко.
Он также добавил, что в «Рувики» активно развиваются разделы на языках народов Российской Федерации. И отметил, что ещё одним важным направлением развития ресурса является привлечение авторов. Для них в текущем году будет запущена бонусная программа.

Читайте также:

Жителей Подмосковья пригласили на Всероссийский конкурс по цифровым навыкам

В Подмосковье успешно проходит электронное голосование собственников жилья

DeepSeek: что это такое, чем отличается от ChatGPT и как им пользоваться
#интернет
#цифровизация
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Волонтер рассказала о выживаемости пострадавших от мазута птиц с Черного моря
Волонтер Рахимова: выживаемость пострадавших от мазута птиц в Сочи снизилась
29 января 2025, 16:18

Фото: istockphoto/Elena Mishina

Выживаемость пострадавших от мазута птиц с Черного моря поначалу составляла около 80%, но позже снизилась. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала студентка из Казани Алина Рахимова, отправившаяся волонтером в Сочи. По ее словам, многие птицы сильно истощены и далеко не все их из них выживают после перенесенного отравления.
Она подчеркнула, что работа в ветеринарном центре была сложной и довольно специфической. У многих волонтеров спустя несколько дней началась аллергия и слезились глаза.
«Комочки мазута с перьев счищали зубной щеткой. Также давали сорбенты и необходимые лекарства, кормили рыбой. После помывки птиц сушили и долечивали, а потом отпускали в заповедник, чтобы понаблюдать за ними», – поделилась доброволец.
Рахимова добавила, что их работу в ветеринарном центре курировал опытный орнитолог, который составлял подробные протоколы для лечения каждой из птиц. В обязанности волонтеров входили помывка, чистка, кормление и поддержание чистоты.

Читайте также:

В МЧС сообщили о новых выбросах мазута на побережье Черного моря

МЧС: В Севастополе введен режим ЧС федерального масштаба из-за крушения танкеров

Президент Путин распорядился провести ревизию танкерного флота
#работа
#мчс
#лекарства
#заповедник
#орнитолог
#аллергия
#глаза
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном Минтрансе призвали не давать близким без прав садиться за руль
29 января 2025, 16:12

Фото: iStock / Kuzma

Минтранс Подмосковья призвал жителей не позволять своим близким и знакомым без водительских прав, а особенно детям, управлять транспортным средством. В ведомстве привели пример недавнего ДТП на трассе М-9 «Балтия», которое произошло на прошлой неделе.
«18-летний водитель без прав, находясь за рулём автомобиля «ВАЗ», совершил попутное столкновение немецкой иномаркой. От удара отечественная машина перевернулась и загорелась, огонь перекинулся на второй автомобиль. В результате водитель и 16-летний пассажир «ВАЗа» погибли, а водитель иномарки получила травму», – рассказали в Минтрансе Подмосковья.
Там рассказали об обстоятельствах произошедшего. «ВАЗ» ехал со скоростью около 150 км/ч – это зафиксировали несколько видеокамер. Во время движения ребята снимали видео. 18-летний молодой человек без прав уже не в первый раз управлял автомобилем, и родители об этом знали.

В ведомстве также отметили, что использовать телефон за рулём недопустимо, особенно снимать видео во время вождения. В Минтрансе добавили, что мотосезон в Подмосковье в этом году начнётся значительно раньше обычного. По данным синоптиков, среднесуточная температура в январе выше нормы, а снежный покров постепенно тает или вовсе отсутствует.
«В прошлом году в регионе были нередки аварии с питбайками, мопедами и скутерами, которыми управляли дети. Родителям следует напомнить подросткам правила: лицам, достигшим 16- или 18-летнего возраста, нужно получить права на управление питбайком, если мини-мотоцикл предполагается использовать и на дорогах общего пользования», – отметили в министерстве.
Это может быть сделано только после дооборудования - установки фары, указателей поворотов и крепежа для номерного знака.

Читайте также:

Подмосковный пассажиропоток за пять лет увеличился на 80 млн

В Подмосковье за год обновили более 1 тыс. автобусов и приняли 775 водителей

В Подмосковье с начала года на железной дороге погибли три подростка-зацепера
#транспорт
#минтранс мо
#водители
#водитель
#водительские права
#московская область
#подмосковье
#дтп
#авария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ведомости»: По итогам проверок закроют половину столичных магазинов «Светофор»
29 января 2025, 16:12

Фото: istockphoto/Nodar Chernishev

Примерно половина магазинов известной торговой сети «Светофор» в Москве может временно приостановить работу. Причина — многочисленные иски от Роспотребнадзора, поданные по результатам проверок.
По четырём заявлениям уже приняты решения о закрытии торговых точек, сообщают «Ведомости». Срок простоя магазинов — от 60 до 90 суток. Причина приостановки их деятельности заключается в выявленных специалистами надзорного ведомства нарушениях законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Например, в Новокосино в супермаркете нашли мух, тараканов и пищевую моль, указано в судебных материалах. Также временно приостановлена работа точек в Нагатинском районе и в Тушино. Всего, по данным сайта «Светофора», у сети в столице 22 магазина. В одном из них по результатам проверки было изъято сразу 165 килограммов недоброкачественной продукции.

Читайте также:

Baza: В Уфе загорелся супермаркет «Светофор», пламя уничтожило крышу

Роспотребнадзор организует внеплановые проверки в торговой сети «Светофор»

Роспотребнадзор: из магазинов «Светофор» в Москве изъято 14 тонн просрочки
#проверки
#работа
#роспотребнадзор
#магазин
#светофор
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате