«Стоит недорого, а работает не хуже»: эксперт сравнил китайский ИИ DeepSeek с американским ChatGPT

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Китайская компания выпустил языковую модель искусственного интеллекта DeepSeek, которая стоит не так дорого, как американский ChatGPT, а работает при этом не хуже. Об этом заявил главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Татар-информом», подчеркнув, что документальных подтверждений дешевизны китайского продукта на данный момент нет.
«Ажиотаж вокруг DeepSeek вызван тем, что якобы эта языковая модель была создана на минимальные деньги. Соответственно, если американские компании создают такие модели стоимостью на порядок выше, то китайцы смогли оптимизировать софт так, что модель стоит недорого, а работает не хуже», — пояснил эксперт.Ситуацию с обрушением акций американских компаний Муратзин назвал временной, так как инвесторы не разбираются в «матчасти» и реагируют на громкий инфоповод. При этом, отметил он, DeepSeek создавался на американском оборудовании, которое попало в Китай еще до введения декабрьских санкций.
Именно оборудование, по мнению Муратзина, играет главную роль в гонке ИИ, так как экономные алгоритмы на ведущем «железе» будут намного эффективнее.
«А инвесторы, не разбираясь в вопросе, решили, что китайцы научились быстро считать, значит, надо продавать. Вот только считают-то они на том же самом железе», – заключил аналитик.Читайте также:
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