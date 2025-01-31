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Материнский капитал в 2025 году: какие нововведения и на что можно потратить

Фото: iStock/sommart

Фото: iStock/sommart

С 2025 года приобрести жильё за счёт материнского капитала возможно только в том случае, если проведена оценка состояния жилья и дано заключение о признании его пригодным для проживания. О других изменениях, а также о том, кто может воспользоваться маткапиталом и на что ещё можно его потратить, читайте в материале «Радио 1».

Что такое материнский капитал



Как заявил «Радио 1» председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, материнский капитал — это прежде всего право семьи на получение государственной поддержки (или мера государственной поддержки семей, имеющих детей). Им могут воспользоваться только граждане Российской Федерации. Программа будет действовать до 31 декабря 2026 года.



Право семьи на материнский капитал подтверждается сертификатом. Его пришлют из Социального фонда России в личный кабинет родителя на госуслугах после того, как появятся данные о регистрации рождения ребёнка.


Как изменился материнский капитал в 2025 году



Как было сказано ранее, в новом году материнский капитал можно потратить на покупку жилья только в том случае, если дом или квартира пригодны для проживания.

По словам Рыбальченко, это касается прежде всего вторичного жилого фонда. Он привёл данные банков: примерно 60% семей приобретают жильё на вторичном рынке.
«С 1 января такая оценка является обязательной. Я считаю, что это правильно и необходимо, поскольку в данном случае устраняются некоторые определенные формы мошенничества. Семья не подозревается в мошенничестве, то есть все сделки уже являются заведомо добросовестными», - пояснил эксперт.
В целом около 2% материнского капитала попадает в мошеннические схемы, отметил эксперт.

Фото: iStock/Ivan-balvan

Он подчеркнул, что с 1 марта российские семьи смогут потратить маткапитал на строительство собственного дома, ранее такой возможности не было.
«При этом только в том случае, если дом будет строить организация-подрядчик, которая может работать с эскроу-счетами. То есть с теми счетами, когда средства размещаются в банке, но расходуются только тогда, когда уже объект построен», — добавил собеседник «Радио 1».
Также в феврале 2025 года маткапитал будет проиндексирован на 9,5%.


Какая сумма материнского капитала



С 1 февраля размер маткапитала составит:
  • на первого ребёнка — 690 тыс. рублей;
  • на второго ребёнка — 912 тыс. рублей или около 222 тыс. рублей, если семья уже получала деньги на первенца.

Назван размер маткапитала в 2025 году
Назван размер маткапитала в 2025 году

Также будут проиндексированы ранее полученные выплаты, даже если часть материнского капитала уже была потрачена. Например, если в 2024 году от выплаты оставалось 100 тыс. рублей, то с 1 февраля 2025 года эта сумма должна будет увеличиться до 109,5 тыс. рублей.


Кому положен материнский капитал



Материнский капитал могут оформить:
  • женщины, которые родили или усыновили второго или последующего ребёнка после 1 января 2007 года;
  • мужчины, которые являются единственными усыновителями второго или последующего ребёнка, если решение суда об усыновлении вступило в силу после 1 января 2007 года;
  • женщины, которые родили или усыновили первого ребёнка после 1 января 2020 года;
  • мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребёнка, если решение суда вступило в силу после 1 января 2020 года.

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Если женщина по каким-то причинам (смерть, объявление умершей, лишение родительских прав и другое) не может получить выплату, то право переходит к отцу детей.

Если и отец не может оформить выплату, то право на маткапитал переходит к самим детям, за них выплату могут оформить опекуны или они сами уже в совершеннолетнем возрасте.

В предоставлении материнского капитала откажут, если:
  • ранее выплата уже предоставлялась, например, родитель оформлял маткапитал на второго ребёнка и пытается подать заявление на третьего;
  • нарушено одно из условий выдачи, например, у матери или ребёнка нет российского гражданства, или родителя лишили родительских прав (напомним, что с 2024 года выплату возможно оформить только на тех детей, которые имеют российское гражданство с рождения);
  • получатель сертификата совершил умышленное преступление в отношении ребёнка;
  • решение об усыновлении ребёнка было отменено.

На что можно потратить материнский капитал



Использовать средства материнского капитала можно не раньше, чем через 3 года после рождения ребёнка. Исключения: оплата ипотеки (первоначальный взнос или досрочное погашение) или получение ежемесячной выплаты.


Деньги можно потратить на следующие цели:
  • улучшение жилищных условий;
  • образование детей (высшее, дошкольное образование, программы, связанные с дополнительным образованием);
  • накопительную пенсию родителей;
  • ежемесячную выплату;
  • товары и услуги для детей-инвалидов.
«Основное количество семей всё-таки направляет средства материнского капитала на улучшение жилищных условий — около 80% всех семей, если брать по финансовым расходам, и примерно 90%, это по данным Счётной палаты, которые были сделаны несколько лет назад», — приводит статистические данные Рыбальченко.


Ежемесячная выплата материнского капитала



Семьи, доход которых ниже двух прожиточных минимумов, могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала. В расчётах доходов учитываются:
  • родитель (усыновитель, опекун), его официальный супруг и их средний ежемесячный доход до вычета НДФЛ;
  • количество несовершеннолетних детей, одному из которых ещё не исполнилось 3 года.
Региональный материнский капитал за год получили более 5 тыс. семей Подмосковья
Региональный материнский капитал за год получили более 5 тыс. семей Подмосковья

Сумма выплаты равна одному прожиточному минимума на ребёнка в регионе. Деньги можно получать одновременно с единым пособием на детей до 17 лет.

Подать заявку на выплату из маткапитала можно в любой период, пока ребёнку не исполнится 3 года. Если заявление подано в течение полугода с момента рождения ребёнка, родитель получает деньги с месяца его рождения. В остальных случаях средства выплачивают с момента обращения в Социальный фонд.

Как только ребёнку исполняется 3 года, выплаты прекращаются.

Подать заявление можно на портале государственных услуг или лично в территориальных органах Социального фонда России.


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В Подольске снесли полуразрушенное здание бывшего общежития
31 января 2025, 14:06

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажное здание бывшего общежития, находившееся в аварийном состоянии, снесли на 2-й Комсомольской улице в Подольске, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание было построено в 1950 году, его общая площадь составляла около 165 квадратных метров. Постройку, находящуюся в непосредственной близости от жилых домов, признали аварийной, она долгое время не эксплуатировалась и стояла заброшенной. Со временем основные элементы строительных конструкций почти полностью разрушились, в связи с этим задание было решено снести», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В четвёртом квартале 2024 года полуразрушенное здание снесли. В настоящее время участок, который занимало бывшее общежитие, полностью освобождён от аварийного объекта и очищен от строительного мусора.

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Четвертый лотерейный миллиардер обратился за выигрышем в «Столото»
31 января 2025, 13:53

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Четвертый лотерейный миллиардер обратился за выигрышем в «Столото». Как пишет РИА Новости, речь идет о лотерее «Новогодний миллиард».
«Четвертый лотерейный миллиардер, победитель «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», обратился в лотерейный центр «Столото» для оформления выигрыша, направив необходимый пакет документов почтовой службой. Сейчас победитель проходит процесс оформления формальностей», — сказано в материале.
Тираж состоялся 1 января, он определил также 90 лотерейных миллионеров.

Как отметили в компании, победитель вправе сохранить свою анонимность.

Перед этим стало известно, что жительница ХМАО стала победительницей лотереи в новогоднюю ночь. Ей посчастливилось выиграть довольно крупную сумму.

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Три участка земли и квартира: суд арестовал главу представительства Минобороны Болгарева. Взятка в 14 млн и солидное имущество жены
31 января 2025, 13:40

Фото: istockphoto/zoka74

Начальника представительства Минобороны России Сергея Болгарева арестовали за взятку в размере 14 миллионов рублей. Подробности уголовного дела – в материале «Радио 1».

Сергей Болгарев арестован: подробности


В период с 2017 по 2023 год Болгарев получил от генерального директора ОАО «Импульс» Сергея Кузьменко взятки на общую сумму свыше 14 миллионов рублей за формальную приемку продукции военного назначения, произведенной этим предприятием.

Кроме того, чиновник оказывал предпринимателю покровительство при выполнении государственного оборонного заказа. За указанный период между Минобороны и «Импульсом» было заключено более десяти госконтрактов на сумму свыше 500 миллионов рублей, по которым производилась продукция для обеспечения подразделений, участвующих в специальной операции.

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Расследование уголовного дела находится на контроле в главном военном следственном управлении СК РФ.

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Имущество жены и декларация о доходах


Жена Сергея Болгарева с 2018 по 2020 год владела почти 30 сотками недвижимости. Эти данные были получены «Лента.ру» из деклараций о доходах чиновника, опубликованных в указанный период. Согласно декларациям, доходы Болгарева в 2019 и 2020 годах составили 1 066 661 рубль и 1 139 144 рубля соответственно. Однако в 2018 году его доход значительно превышал эти цифры и составил 8 159 498 рублей.

Доход супруги Болгарева в указанные годы составлял около 1 миллиона рублей. В течение этого времени на нее было зарегистрировано несколько объектов недвижимости: три земельных участка площадью 600, 950 и 1200 квадратных метров, а также квартира площадью 144,5 квадратных метра.

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Кинологи рассказали, как собаки реагируют на лай и рычание человека
Кинолог Голубев: собака реагирует на интонацию и изученные команды
31 января 2025, 13:30

Фото: iStock/SeventyFour

Бывает, что хозяин в шутку начинает рычать или гавкать на собаку. Питомцы на такое поведение реагируют по-разному: кто-то отвечает лаем, другие пугаются, третьи смотрят на хозяина с недоуменным видом.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что реакция питомца может быть связана с поведением хозяина.

«Реакция любимца на ваше поведение может быть непредсказуемой и даже небезопасной. Лучше общаться с собакой привычным для нее способом, с помощью ранее изученных команд, которые она хорошо знает и умеет различать», — прокомментировал эксперт.

Поймет ли собака человеческое рычание или лай


Собаки приспособились к жизни с человеком, они понимают, что он принадлежит к другому виду, рычание и лай могут напугать, вызывать стресс и даже агрессию у животного. Дело в том, что собака не способна воспринимать человеческую речь. Она реагирует на интонацию и на ранее изученные команды, которые ассоциируются с определенным действием. Если хозяин вдруг начнет рычать или лаять, питомец может удивиться, внимательно смотреть на владельца, залаять или зарычать в ответ и даже попытаться защитить себя. Ваше поведение может сбить собаку с толку и сильно напугать.
Игры, когда вы рычите на питомца недопустимы.

Как общаться с собакой

Собаки — социальные животные и тесная коммуникация с хозяином им необходима. Нужно понимать, что наши слова не воспринимаются ими как абстрактные понятия. Наши слова – это просто команды, которые привязаны к конкретному действию. Например, «нельзя», «ко мне», «гулять». Когда вы разговариваете с питомцем, он считывает вашу интонацию, обращает внимание на позу, жесты, взгляд. Из всего этого собака делает вывод, в каком вы сейчас настроении, если слышит знакомую команду, понимает, что конкретно хочет от нее человек. Для собаки важно, чтобы рядом с ней находился надежный и предсказуемый сосед, а не хозяин, который решил полаять или порычать на питомца.

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Кинолог рассказал, из-за чего собака боится робота-пылесоса и что с этим делать

Чтобы собака вас понимала, необходимо установить правила и границы для питомца и всегда им следовать. Подкреплять поведение следует поощрением и любовью. Понятными для собаки действиями и словами-командами показывайте, что вы ждете от любимца. Всякий раз, когда он демонстрирует нужное поведение, поощряйте его. Если питомец знает, что от нее ждет хозяин, он будет спокойным и послушным. Если собака не понимает команду, постарайтесь навести ее на правильное действие. Игнорируйте поведение собаки, если она не выполняет требуемое.

Чем чаще ваши команды используются, тем быстрее усвоятся нужные действия. Оцените в каких ситуациях вы можете использовать определенные слова и постепенно вводите их в ежедневные ритуалы питомца. Не ведите себя странным для собаки образом: не меняйте ритуалов, правил, не кричите, не рычите и не провоцируйте животное. Общайтесь с собакой спокойным, дружелюбным голосом. Запрещающие команды достаточно произносить громче, но не кричите на животное. Такое общение только напугает питомца: он считает вашу злость и неадекватное состояние. Следите за своим эмоциональным состоянием, собака – ваше зеркало. Будьте спокойны и предсказуемы, это позволит вам комфортно взаимодействовать с любимцем.

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В Котельниках проведут благоустройство территории у пруда в микрорайоне Силикат
31 января 2025, 12:46

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

Благоустройство общественной территории планируется провести у пруда в микрорайоне Силикат городского округа Котельники, подряд на работы выставили на электронные торги, соответствующее извещение публиковано опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести подготовительные и демонтажные работы, озеленить и благоустроить территорию, обеспечить электроснабжение и настроить наружное освещение и архитектурно художественную подсветку и пр. Завершить все работы нужно в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 30 миллионов 355 тысяч 734 рублей 85 копеек, заявки принимаются до 10 февраля.

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#комитет по конкуретной политике мо
#благоустройство
#торги
#котельники
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У главы РАЭК Сергея Гребенникова нашли наркотики: подробности дела, арест и конфликты с налоговой
Главу РАЭК Гребенникова отправили в СИЗО по статье 228 УК РФ о наркотиках
31 января 2025, 12:35

Сергей Гребенников (Фото: соцсети)

Тверской районный суд Москвы постановил заключить под стражу директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и организатора Премии Рунета Сергея Гребенникова. Подробности – в материале «Радио 1».

Арест Сергея Гребенникова


Портал Roem сообщает, что Гребенников является фигурантом уголовного дела по части «б» статьи 228.1 УК РФ, касающейся незаконного производства, сбыта или пересылки наркотиков. Журналисты утверждают, что у него былы обнаружены ​запрещенные вещества.

Сегодня утром в своем телеграм-канале Гребенников опубликовал два поста. В первом он напомнил о статье прошлого года, касающейся неуплаты налогов руководством РАЭК, и отметил, что «ситуация сейчас гораздо серьезнее». Во втором посте Гребенников подчеркнул, что «любую новость можно подать в выгодном свете», и вспомнил о журналисте Иване Голунове, которому в 2019 году подбросили наркотики с целью сфабриковать уголовное дело.

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Проблемы с налоговой


Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба требовала банкротства «Рунет медиа холдинг» из-за задолженности в размере 2 миллионов рублей. Эта организация была основана Сергеем Гребенниковым и его давним знакомым, главой автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Сергеем Плуготаренко.

Сергей Гребенников и Сергей Плуготаренко: чем известны

Сергей Гребенников и Сергей Плуготаренко стали известны благодаря своей деятельности в 2000-х годах в РОЦИТ (Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий»), первой общественной организации, занимающейся развитием Рунета. РОЦИТ организовывал такие мероприятия, как Российский интернет-форум (РИФ), Российская неделя интернета (RIW), а также «Премию Рунета» и другие.

В 2010 году Сергей Плуготаренко возглавил новую организацию — РАЭК, куда также перешел работать Сергей Гребенников. Постепенно функции по организации отраслевых мероприятий стали передаваться от РОЦИТ к РАЭК. Координационный центр национального домена интернета, отвечающий за доменные зоны .Ru и .РФ, перенаправил финансирование с РОЦИТ на РАЭК в результате конфликта между тогдашним директором КЦ Андреем Колесниковым и председателем правления РОЦИТ Марком Твердыниным.

В то время РОЦИТ сосредоточился на вопросах безопасности детей в интернете, что привело к снижению его значимости. Тем не менее, РОЦИТ оставался одним из учредителей Координационного центра. В 2014 году Гребенников занял пост руководителя РОЦИТ, и организация вновь начала проявлять активность.

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Акции по сбору вторсырья проведут 1 и 2 февраля в восьми округах Подмосковья
31 января 2025, 12:30

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Экологическую акцию по сбору вторсырья проведут в ближайшие выходные — 1 и 2 февраля — в восьми городских округах Московской области: Коломне, Красногорске, Чехове, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Раменском, Черноголовке и Долгопрудном, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В рамках акции у населения будут принимать макулатуру, стекло, пластик, металлолом, полиэтилен, тетра-пак и бытовую технику», — отмечается в сообщении.
В субботу, 1 февраля, акция будет проводиться в Коломне (улица Астахова, дом №23, 12:00-15:00), в Красногорске (Красногорский бульвар, дом №18, 15:00-16:00), в Одинцове по двум адресам — в доме №8 по Можайскому шоссе с 10:30 до 11:30 и доме №2 по улице Маковского с 12:00 до13:00, в Орехово-Зуеве (улица Ленина, дом №85, 11:00-13:00), в Раменском (улица Гурьева, Дом №15, корп. 1 11:00-13:00) и в Черноголовке на площадке «Мегабак» (ул. Вторая, дом №1, с 10:00 до 11:00).

В воскресенье, 2 февраля, сбор вторсырья организуют в Чехове (улица 8 Марта, дом №1А, 10:00-10:50) и в Долгопрудном (Московское шоссе, дом №25, корп. 4, 12:30-13:30).

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В приложении «Добродел» можно заказать документы из госархива Подмосковья
31 января 2025, 11:52

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

В мобильном приложении «Добродел» работает опция заказа документов из государственного архива Московской области, пользователи могут воспользоваться этим в любое время и в любом месте, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Из госархива можно заказать документы, касающиеся информации о бракосочетаниях и рождениях, о смерти родственников до 1924 года, о наградах, усыновлениях и удочерениях, о трудовом стаже, зарплате, недвижимом имуществе, об истории домов и улиц и о многом другом», — отмечается в сообщении.
Заказать документы из госархива можно в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Личные документы» — «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем». Документы, заверенные электронной подписью, поступят в личный кабинет заявителя.

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Врач назвала главную опасность при «лечении» водкой
Врач Ярцева: компресс из водки имеет неблагоприятные последствия
31 января 2025, 11:35

Фото: iStock/Nordroden

31 января — день рождения русской водки. В этот день Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою».
Говоря об известном алкогольном напитке, сразу представляются семейные застолья, праздники, однако стоит вспомнить, что водка используется и в медицинских целях: водочные компрессы, как говорят специалисты, снимают боль, воспаления и отёчность.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Радио 1» рассказала, что раньше использовали водку в медицинских целях, потому что ничего другого не было под рукой.

«Компресс из водки дает согревающий эффект. Приток крови к горлу увеличивается, чтобы прекратить противовоспалительные элементы. Но только и всего», — сказала врач.

По ее словам, никакими особенными лекарственными свойствами водка не обладает.

«Обтирание водкой запрещено — особенно нельзя ее применять к детям. Лучше просто водой обтереть. Раньше не было разогревающей мази, поэтому делали компресс на травму, на горло», — объяснила Ярцева.

Она подчеркнула, что такой метод имеет свои неблагоприятные последствия.

«Нарушается баланс кожи, потому что водка убивает естественный бактериальный слой, то есть естественную флору. Кожа пересыхает, может остаться ожог. Лучше использовать более безопасные методы — без побочного действия», — отметила врач.

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