Материнский капитал в 2025 году: какие нововведения и на что можно потратить

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С 2025 года приобрести жильё за счёт материнского капитала возможно только в том случае, если проведена оценка состояния жилья и дано заключение о признании его пригодным для проживания. О других изменениях, а также о том, кто может воспользоваться маткапиталом и на что ещё можно его потратить, читайте в материале «Радио 1».
Что такое материнский капитал
Как заявил «Радио 1» председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, материнский капитал — это прежде всего право семьи на получение государственной поддержки (или мера государственной поддержки семей, имеющих детей). Им могут воспользоваться только граждане Российской Федерации. Программа будет действовать до 31 декабря 2026 года.
Право семьи на материнский капитал подтверждается сертификатом. Его пришлют из Социального фонда России в личный кабинет родителя на госуслугах после того, как появятся данные о регистрации рождения ребёнка.
Как изменился материнский капитал в 2025 году
Как было сказано ранее, в новом году материнский капитал можно потратить на покупку жилья только в том случае, если дом или квартира пригодны для проживания.
По словам Рыбальченко, это касается прежде всего вторичного жилого фонда. Он привёл данные банков: примерно 60% семей приобретают жильё на вторичном рынке.
«С 1 января такая оценка является обязательной. Я считаю, что это правильно и необходимо, поскольку в данном случае устраняются некоторые определенные формы мошенничества. Семья не подозревается в мошенничестве, то есть все сделки уже являются заведомо добросовестными», - пояснил эксперт.В целом около 2% материнского капитала попадает в мошеннические схемы, отметил эксперт.
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Он подчеркнул, что с 1 марта российские семьи смогут потратить маткапитал на строительство собственного дома, ранее такой возможности не было.
«При этом только в том случае, если дом будет строить организация-подрядчик, которая может работать с эскроу-счетами. То есть с теми счетами, когда средства размещаются в банке, но расходуются только тогда, когда уже объект построен», — добавил собеседник «Радио 1».Также в феврале 2025 года маткапитал будет проиндексирован на 9,5%.
Какая сумма материнского капитала
С 1 февраля размер маткапитала составит:
- на первого ребёнка — 690 тыс. рублей;
- на второго ребёнка — 912 тыс. рублей или около 222 тыс. рублей, если семья уже получала деньги на первенца.
Назван размер маткапитала в 2025 году
Также будут проиндексированы ранее полученные выплаты, даже если часть материнского капитала уже была потрачена. Например, если в 2024 году от выплаты оставалось 100 тыс. рублей, то с 1 февраля 2025 года эта сумма должна будет увеличиться до 109,5 тыс. рублей.
Кому положен материнский капитал
Материнский капитал могут оформить:
- женщины, которые родили или усыновили второго или последующего ребёнка после 1 января 2007 года;
- мужчины, которые являются единственными усыновителями второго или последующего ребёнка, если решение суда об усыновлении вступило в силу после 1 января 2007 года;
- женщины, которые родили или усыновили первого ребёнка после 1 января 2020 года;
- мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребёнка, если решение суда вступило в силу после 1 января 2020 года.
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Если женщина по каким-то причинам (смерть, объявление умершей, лишение родительских прав и другое) не может получить выплату, то право переходит к отцу детей.
Если и отец не может оформить выплату, то право на маткапитал переходит к самим детям, за них выплату могут оформить опекуны или они сами уже в совершеннолетнем возрасте.
В предоставлении материнского капитала откажут, если:
- ранее выплата уже предоставлялась, например, родитель оформлял маткапитал на второго ребёнка и пытается подать заявление на третьего;
- нарушено одно из условий выдачи, например, у матери или ребёнка нет российского гражданства, или родителя лишили родительских прав (напомним, что с 2024 года выплату возможно оформить только на тех детей, которые имеют российское гражданство с рождения);
- получатель сертификата совершил умышленное преступление в отношении ребёнка;
- решение об усыновлении ребёнка было отменено.
На что можно потратить материнский капитал
Использовать средства материнского капитала можно не раньше, чем через 3 года после рождения ребёнка. Исключения: оплата ипотеки (первоначальный взнос или досрочное погашение) или получение ежемесячной выплаты.
Деньги можно потратить на следующие цели:
- улучшение жилищных условий;
- образование детей (высшее, дошкольное образование, программы, связанные с дополнительным образованием);
- накопительную пенсию родителей;
- ежемесячную выплату;
- товары и услуги для детей-инвалидов.
«Основное количество семей всё-таки направляет средства материнского капитала на улучшение жилищных условий — около 80% всех семей, если брать по финансовым расходам, и примерно 90%, это по данным Счётной палаты, которые были сделаны несколько лет назад», — приводит статистические данные Рыбальченко.
Ежемесячная выплата материнского капитала
Семьи, доход которых ниже двух прожиточных минимумов, могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала. В расчётах доходов учитываются:
- родитель (усыновитель, опекун), его официальный супруг и их средний ежемесячный доход до вычета НДФЛ;
- количество несовершеннолетних детей, одному из которых ещё не исполнилось 3 года.
Региональный материнский капитал за год получили более 5 тыс. семей Подмосковья
Сумма выплаты равна одному прожиточному минимума на ребёнка в регионе. Деньги можно получать одновременно с единым пособием на детей до 17 лет.
Подать заявку на выплату из маткапитала можно в любой период, пока ребёнку не исполнится 3 года. Если заявление подано в течение полугода с момента рождения ребёнка, родитель получает деньги с месяца его рождения. В остальных случаях средства выплачивают с момента обращения в Социальный фонд.
Как только ребёнку исполняется 3 года, выплаты прекращаются.
Подать заявление можно на портале государственных услуг или лично в территориальных органах Социального фонда России.
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Анастасия Чубина