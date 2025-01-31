Риелтор раскрыл, как получить скидку в 20% при покупке квартиры

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Россияне, планирующие купить новую квартиру на первичном рынке, могут получить скидку до 20%. Об этом рассказал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин. По его словам, такие скидки чаще всего делают на жилье в отдельных ЖК, которые были переоценены в прошлом.
В беседе с NEWS.ru эксперт пояснил, что дисконт предоставляют при выполнении определенных условий, например, если вся сумма вносится сразу.
Он также добавил, что скидки до 10% можно получить и при покупке квартир на вторичном рынке — у тех собственников, которые хотят быстрее продать их для того, чтобы вложиться в новое жилье.
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«Да, действительно, наблюдаем хороший дисконт сейчас от застройщиков, прежде всего по первичке. Это скорее точечные проекты, отдельные ЖК, которые были переоценены в прошлом. Поэтому сейчас они вынуждены делать скидки в 10–20% на отдельные лоты», — отметил Шурыгин.
Он также добавил, что скидки до 10% можно получить и при покупке квартир на вторичном рынке — у тех собственников, которые хотят быстрее продать их для того, чтобы вложиться в новое жилье.
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Данил Пономарев