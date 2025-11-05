Россиянам назвали категории товаров, которые можно выгодно купить осенью

05 ноября 2025, 22:09

Финансовый консультант Колбасина: осенью можно выгодно купить одежду и обувь

Фото: iStock/wikoski

Демисезонную одежду и обувь, а также товары для дачи можно выгодно купить в период осенних распродаж. Об этом заявила финансовый консультант Наталья Колбасина.





По её словам, стоимость хранения старой коллекции товаров на складе превышает возможную выручку от ее продажи даже по низкой цене. Поэтому ретейлеры освобождают склады перед поступлением зимнего ассортимента.



Так, по низкой цене осенью можно купить товары для дачи и отдыха, поскольку с окончанием лета спрос на них существенно снижается. Кроме того, с выгодой до 30% продают устаревшие модели бытовой электроники.





«Однако всегда есть риск, что скидки в распродажу будут ненастоящими. Причем фиктивные скидки чаще встречаются как раз в категориях электроники и премиальной одежды. Так что необходимо проверять ценовую историю товара», — заключила Колбасина в беседе с «Москвой 24».

«Подготовка к распродажам обычно начинается заблаговременно всеми участниками цепочки, чтобы покупатели не ощущали сезонных пиков. Например, мы выводим дополнительный транспорт, усиливаем смены, в период пиковых нагрузок особое внимание уделяем сохранности грузов и скорости ответов клиентам», — рассказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии».