Диетолог рассказала о пользе какао с маршмеллоу

В зимний период каждый год наблюдается увеличение числа заболевших, поэтому важно помнить о том, что грипп может нанести серьёзный вред здоровью. Врач-эпидемиолог из Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) рекомендует обратить внимание на простые, но эффективные меры предосторожности, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





«Обратите внимание на симптомы гриппа: высокая температура тела, кашель, боль в горле и головная боль. При первых проявлениях болезни лучше обратиться к врачу и не заниматься самолечением», — подчеркнул врач-эпидемиолог МОЦОМДа Николай Лищук.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области





В заключение он отметил, что благодаря простым действиям каждый может существенно снизить риск распространения вируса гриппа. Врач пожелал быть внимательным и не забывать о мерах предосторожности!







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