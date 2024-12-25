Диетолог рассказала о пользе какао с маршмеллоу

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Какао с маршмеллоу повышает настроение, успокаивает нервную систему и улучшает работу мозга. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, напиток действует как антидепрессант и за счет теобромина оказывает успокаивающее действие.
«В составе может быть мало какао, а все остальное – красители или ароматизаторы. Либо там уже добавлены сливки, молоко на основе пальмового масла, а также большое количество сахара. Такое какао лучше не выбирать», — пояснила она в беседе с «Москвой 24».В то же время врач-эндокринолог Дарья Абахина поделилась, как сохранить фигуру в новогодние праздники. В разговоре с «Вечерней Москвой» она подчеркнула, что 31 декабря важно не пропускать ни завтрак, ни обед, чтобы не переесть на ужин.
«Когда вы садитесь за стол, подумайте, какие именно блюда вы хотите попробовать (правило «молекулярной кухни»), составьте из них свою тарелку, используя все тот же «метод тарелки»: белки, медленные углеводы, жиры, овощи или фрукты, зелень и ягоды. Каждое блюдо положите в небольшом количестве», — добавила специалист.Читайте также:
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