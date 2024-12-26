Эксперт раскрыла, в каких продуктах развивается кишечная палочка

Фото: iStock/DronG
Кишечная палочка развивается в просроченных или недостаточно охлажденных продуктах. Об этом заявила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Таким образом она прокомментировала эксперимент «SHOT ПРОВЕРКИ», в ходе которого кишечную палочку обнаружили в каждом из пяти купленных в магазинах салатов.
«Кишечная палочка развивается, если продукты просрочены или оборудование не поддерживает правильный температурный режим. В преддверии праздников важно помнить об этих рисках и тщательно выбирать места, где вы покупаете готовую еду», — пояснила эксперт в беседе с «SHOT ПРОВЕРКОЙ».Мясникова также поделилась лайфхаками, которые позволят снизить риск купить некачественный салат. Первое — термометр на витрине с салатами должен показывать не выше -6 градусов, второе — в магазине с высокой проходимостью товары не успевают залеживаться, третье — важно внимательно следить за сроком годности.
Читайте также:
Диетолог объяснила пользу какао с маршмеллоу
Врач-эпидемиолог Лищук рассказал, как не заболеть гриппом в зимний период
Нарколог раскрыла, как провести Новый год без алкоголя
Данил Пономарев