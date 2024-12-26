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Эксперт раскрыла, в каких продуктах развивается кишечная палочка

Эксперт Мясникова: кишечная палочка развивается в плохо охлажденных продуктах
Фото: iStock/DronG

Фото: iStock/DronG

Кишечная палочка развивается в просроченных или недостаточно охлажденных продуктах. Об этом заявила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова. Таким образом она прокомментировала эксперимент «SHOT ПРОВЕРКИ», в ходе которого кишечную палочку обнаружили в каждом из пяти купленных в магазинах салатов.


«Кишечная палочка развивается, если продукты просрочены или оборудование не поддерживает правильный температурный режим. В преддверии праздников важно помнить об этих рисках и тщательно выбирать места, где вы покупаете готовую еду», — пояснила эксперт в беседе с «SHOT ПРОВЕРКОЙ».
Мясникова также поделилась лайфхаками, которые позволят снизить риск купить некачественный салат. Первое — термометр на витрине с салатами должен показывать не выше -6 градусов, второе — в магазине с высокой проходимостью товары не успевают залеживаться, третье — важно внимательно следить за сроком годности.

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Ортодонт рассказал, как помочь ребенку, когда режутся зубы
Ортодонт Крылов: при прорезывании зубов поможет гель без анестетика и анальгетик
26 декабря 2024, 11:35

Фото: iStock/Alina Kulbasnaia

Холодные прорезыватели с гелем внутри помогут детям в период, когда у них начинают прорезаться зубы в сопровождении с болью и температурой. Об этом рассказал детский стоматолог, ортодонт Константин Крылов. По его словам, проблему беспокойного сна и боли можно эффективно решить при помощи анальгетика в детской дозировке.
«С одной стороны, гели на основе местных анестетиков неплохо работают и обезболивают десну, но с другой стороны, часто приводят к различного рода осложнениям <…>. Существуют гели для прорезывания другого типа, которые в своем составе содержат экстракты лекарственных растений. Они как раз-таки будут максимально безопасны», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь, главврач стоматологии AXDent Антон Хмаренко раскрыл другую проблему — скрежет и пощелкивание зубами. В разговоре с «Известиями» он отметил, что к этому чаще всего приводит длительный стресс и хронический недосып, которые и провоцируют ночные спазмы.
«Продолжающееся состояние бруксизма, осложненное стираемостью и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, гипертонусом мышц может послужить причиной защемления нервных окончаний тройничного нерва, провоцируя мигрени, острые боли в височных областях», — предупредил врач.
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#зубы
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Диетолог рассказала о пользе какао с маршмеллоу
Диетолог Соломатина: какао с маршмеллоу улучшает работу мозга
25 декабря 2024, 20:45

Фото: iStock/ollinka

Какао с маршмеллоу повышает настроение, успокаивает нервную систему и улучшает работу мозга. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, напиток действует как антидепрессант и за счет теобромина оказывает успокаивающее действие.
«В составе может быть мало какао, а все остальное – красители или ароматизаторы. Либо там уже добавлены сливки, молоко на основе пальмового масла, а также большое количество сахара. Такое какао лучше не выбирать», — пояснила она в беседе с «Москвой 24».
В то же время врач-эндокринолог Дарья Абахина поделилась, как сохранить фигуру в новогодние праздники. В разговоре с «Вечерней Москвой» она подчеркнула, что 31 декабря важно не пропускать ни завтрак, ни обед, чтобы не переесть на ужин.
«Когда вы садитесь за стол, подумайте, какие именно блюда вы хотите попробовать (правило «молекулярной кухни»), составьте из них свою тарелку, используя все тот же «метод тарелки»: белки, медленные углеводы, жиры, овощи или фрукты, зелень и ягоды. Каждое блюдо положите в небольшом количестве», — добавила специалист.
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Врач-дерматовенеролог Бардина рассказала, из-за чего появляется «гусиная кожа»
25 декабря 2024, 17:07

Фото: istockphoto / Asergieiev

Фолликулярный кератоз, также известный как «гусиная кожа», является распространённым дерматологическим состоянием, характеризующимся появлением мелких плотных узелков на коже, напоминающих мурашки. Обычно это состояние возникает на лице, плечах, предплечьях, ягодицах и бёдрах и проявляется в виде конусовидных папул розового или красного цвета, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Несмотря на то что фолликулярный кератоз не представляет опасности для здоровья, он может вызывать неприятные ощущения и ухудшать внешний вид кожи.

Главная причина связана с нарушением процесса регенерации клеток в верхних слоях эпидермиса. Фолликулярный кератоз характеризуется избыточным скоплением роговых клеток вокруг волосяных фолликулов, что ведёт к образованию маленьких бугорков, создающих специфическую шероховатость кожи.

«Фолликулярный кератоз может сопровождать такие заболевания, как атопический дерматит, ихтиоз и другие, но зачастую это приобретенная особенность кожи. Тот, кто замечает у себя подобные проявления, обычно полностью здоров», — рассказала врач-дерматовенеролог Орехово-Зуевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Бардина.
Она также добавила, что кератоз является чисто эстетической проблемой, связанной с генетическими особенностями структуры дермы.

Несмотря на это, рекомендуется обратиться к врачу-дерматологу для консультации. Врач оценит состояние кожи, исключит другие возможные заболевания и предоставит рекомендации по уходу. Записаться на приём к специалисту можно через региональный портал «Здоровье».

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#здоровье
#врач
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#рекомендации
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На работу в Каширскую больницу вышел терапевт из Ирана
25 декабря 2024, 17:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Молодой специалист-терапевт Аль-Салих Али Саттар Шариф начал работать в Каширской больнице, приём он ведёт в поликлиническом отделении для взрослых в Кашире-2, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новый врач приехал в Россию восемь лет назад. Сначала он два года изучал русский язык, а затем учился в Мордовском государственном медицинском университете по специальности «Лечебное дело».

Аль-Салих Али Саттар Шариф рассказал, что в его семье уже есть врачи — отец и дядя.

«Я с детства мечтал стать врачом. Мне всегда нравилось помогать людям, и моя семья поддержала это желание. Отец и дядя были для меня личным примером», — сказал он.
В дальнейшем Али собирается продолжить обучение и стать кардиологом.

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#кашира
#врач
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#медицина
#здравоохранение
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Врач-эпидемиолог Лищук рассказал, как не заболеть гриппом в зимний период
25 декабря 2024, 16:04

Фото: istockphoto / Anastasia Gryukanova

В зимний период каждый год наблюдается увеличение числа заболевших, поэтому важно помнить о том, что грипп может нанести серьёзный вред здоровью. Врач-эпидемиолог из Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) рекомендует обратить внимание на простые, но эффективные меры предосторожности, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В первую очередь следует избегать людных мест, особенно в периоды эпидемий. При посещении общественных мест рекомендуется носить маски и соблюдать дистанцию.

Регулярное мытьё рук с мылом или использование дезинфицирующих средств снижает риск заражения.

Кроме того, необходимо укреплять иммунитет, употребляя свежие фрукты и овощи и, при возможности, занимаясь физической активностью.

«Обратите внимание на симптомы гриппа: высокая температура тела, кашель, боль в горле и головная боль. При первых проявлениях болезни лучше обратиться к врачу и не заниматься самолечением», — подчеркнул врач-эпидемиолог МОЦОМДа Николай Лищук.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В заключение он отметил, что благодаря простым действиям каждый может существенно снизить риск распространения вируса гриппа. Врач пожелал быть внимательным и не забывать о мерах предосторожности!

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#минздрав мо
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Московский областной медколледж занял призовое место на всероссийском конкурсе
25 декабря 2024, 14:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Проект, разработанный советником директора по воспитанию Московского областного медицинского колледжа Натальей Костяевой, занял второе место на всероссийском конкурсе с международным участием «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации», сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«На конкурсе отметили проект Натальи Костяевой «Добро начинается с нас», он занял втрое место в номинации «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни среди некоммерческих организаций», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Проект «Добро начинается с нас» реализуется в Московской области с 2018 года. В рамках этого проекта волонтёры-медики и студенты проводят с населением работу по популяризации здорового образа жизни, физической активности, а также участвую в акциях по профилактике различных болезней.

Отмечается, что Наталья Костяева является также региональный координатор подмосковного отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики».

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В больницах Московской области начали работать новые рентген-аппарат и маммограф
25 декабря 2024, 14:46

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В поликлинике №6 Мытищинской больницы начал работать новый рентгенографический аппарат, а в Протвинской больнице — маммограф. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения современной тяжелой техникой. Цифровое оборудование позволяет врачу провести более точную диагностику, а значит быстрее выявить патологии и начать лечение», — сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Стоимость рентгеновского аппарата составила более 29 миллионов рублей. В Протвинской больнице пациентки смогут проходить диагностику с помощью нового маммографа, на приобретение которого было потрачено около 21 миллиона рублей.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Направление на обследование выдаёт лечащий врач. В Московской области женщины старше 40 лет, которые не проходили маммографию более двух лет, могут самостоятельно записаться на исследование.

Записаться на приём можно через региональный портал государственных услуг «Здоровье» или по телефону горячей линии: 122.

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#здоровье
#лечение
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#врач
#оборудование
#минздрав мо
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Нарколог раскрыла, как провести Новый год без алкоголя
Нарколог Хаева: коварство алкоголя кроется в скрытом формировании зависимости
25 декабря 2024, 13:45

Фото: iStock/Viktoriya Telminova

Коварство алкоголя заключается в незаметном переходе его редкого употребления в привычку, а после — в зависимость. Об этом рассказала главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РТ Резеда Хаева. По ее словам, лучше полностью отказаться от спиртного в новогодние праздники.
«Впереди всех нас ожидают длинные каникулы с непременными застольями. Как избежать негативного влияния алкоголя на организм в новогодние праздники? Ответ прост – не употреблять его вообще. Праздник может пройти весело и без него», — отметила она в беседе с «Татар-информом».
Врач подчеркнула, что вместо распития спиртного лучше заранее продумать программу с интересными играми, конкурсами, дискотекой и прогулками. Во время каникул следует больше времени проводить на свежем воздухе, к примеру, отправиться кататься на коньках или лыжах, посетить театр или выставки.
«Ваш организм непременно скажет вам за это спасибо», – заключила нарколог.
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#врач
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#опасность
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Жительница Орехово-Зуева едва не лишилась ноги из-за укуса мошки
25 декабря 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы вылечили женщину, едва не лишившуюся ноги после укуса мошки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 45-летняя пациентка с жалобами на боль и незаживающую рану на голени. Обследование выявило глубокую трофическую язву правой голени на фоне хронического варикозного расширения вен. По словам женщины, язва образовалась в месте укуса мошки три месяца назад.
«При наличии варикоза трофические язвы вылечить невозможно. Поэтому сначала потребовалось удалить повреждённые поверхностные вены в пострадавшей ноге. Так мы ликвидировали источник образования язвы. Вторым этапом, через месяц, выполнили пластику: пересадили на язву фрагмент здоровой кожи с бедра», – рассказал врач-хирург Алексей Калёнов.
Всё прошло успешно. Функции ноги полностью восстановлены. Через три месяца консервативного лечения язва зажила Женщина уже выписана домой и вернулась к привычной жизни.

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