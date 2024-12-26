Эксперт раскрыла, в каких продуктах развивается кишечная палочка

Холодные прорезыватели с гелем внутри помогут детям в период, когда у них начинают прорезаться зубы в сопровождении с болью и температурой. Об этом рассказал детский стоматолог, ортодонт Константин Крылов. По его словам, проблему беспокойного сна и боли можно эффективно решить при помощи анальгетика в детской дозировке.