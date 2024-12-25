Врач-эпидемиолог Лищук рассказал, как не заболеть гриппом в зимний период

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В зимний период каждый год наблюдается увеличение числа заболевших, поэтому важно помнить о том, что грипп может нанести серьёзный вред здоровью. Врач-эпидемиолог из Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) рекомендует обратить внимание на простые, но эффективные меры предосторожности, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В первую очередь следует избегать людных мест, особенно в периоды эпидемий. При посещении общественных мест рекомендуется носить маски и соблюдать дистанцию.
Регулярное мытьё рук с мылом или использование дезинфицирующих средств снижает риск заражения.
Кроме того, необходимо укреплять иммунитет, употребляя свежие фрукты и овощи и, при возможности, занимаясь физической активностью.
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Регулярное мытьё рук с мылом или использование дезинфицирующих средств снижает риск заражения.
Кроме того, необходимо укреплять иммунитет, употребляя свежие фрукты и овощи и, при возможности, занимаясь физической активностью.
«Обратите внимание на симптомы гриппа: высокая температура тела, кашель, боль в горле и головная боль. При первых проявлениях болезни лучше обратиться к врачу и не заниматься самолечением», — подчеркнул врач-эпидемиолог МОЦОМДа Николай Лищук.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В заключение он отметил, что благодаря простым действиям каждый может существенно снизить риск распространения вируса гриппа. Врач пожелал быть внимательным и не забывать о мерах предосторожности!
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