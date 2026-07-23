Эксперт раскрыл, как спасти бизнес от краха при разводе

23 июля 2026, 20:46

Эксперт по соцполитике Якубович: брачный договор спасет бизнес при разводе

Фото: iStock/Pheelings Media

Брачный договор поможет спасти бизнес от разрушения в случае развода и раздела имущества между бывшими супругами. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.





В разговоре с RuNews24.ru эксперт отметил, что высокая преемственность поколений в бизнесе улучшает финансовые показатели и снижает риски в кризис. Однако развод и раздел имущества может лишить владельца контроля над компанией. Бывший супруг имеет право на часть паев, что создает серьезные корпоративные риски.





«Необходимо признать, что бизнес и семья — разные системы. Важно использовать юридические инструменты защиты: брачные договоры, корпоративные соглашения. Готовить наследников заранее, не когда владельцу 70, а когда 40–45», — отметил Якубович.