Эксперт раскрыл, как спасти бизнес от краха при разводе
Эксперт по соцполитике Якубович: брачный договор спасет бизнес при разводе
Брачный договор поможет спасти бизнес от разрушения в случае развода и раздела имущества между бывшими супругами. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
В разговоре с RuNews24.ru эксперт отметил, что высокая преемственность поколений в бизнесе улучшает финансовые показатели и снижает риски в кризис. Однако развод и раздел имущества может лишить владельца контроля над компанией. Бывший супруг имеет право на часть паев, что создает серьезные корпоративные риски.
«Необходимо признать, что бизнес и семья — разные системы. Важно использовать юридические инструменты защиты: брачные договоры, корпоративные соглашения. Готовить наследников заранее, не когда владельцу 70, а когда 40–45», — отметил Якубович.
Он также призвал помнить, что порой бизнес легче продать и разделить деньги, а не пытаться сохранить его через суды. В России брачные договоры часто воспринимаются признаком недоверия, однако он может защитить бизнес от разводов, последствия которых часто становятся разрушительными, заключил Якубович.