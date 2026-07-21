Россиянам рассказали, кому достанется подаренная родителями квартира при разводе

21 июля 2026, 11:12

Адвокат Новикова: даже подаренная квартира может быть поделена при разводе

Фото: iStock/Rawf8

Все имущество, приобретенное в браке, считается совместно нажитым (ст. 34 СК РФ). Однако с подаренной квартирой все зависит от оформления. Об этом сообщила «Газете.Ru» адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Новиков и Партнеры» Айана Новикова.