Россиянам рассказали, кому достанется подаренная родителями квартира при разводе
Все имущество, приобретенное в браке, считается совместно нажитым (ст. 34 СК РФ). Однако с подаренной квартирой все зависит от оформления. Об этом сообщила «Газете.Ru» адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Новиков и Партнеры» Айана Новикова.
Если родители передали квартиру молодой семье без заключения договора дарения на одного из супругов, то при разводе она будет признана совместной собственностью и подлежит разделу поровну. При этом не имеет значения, от чьих родителей был получен подарок.
В случае оформления договора дарения только на одного из супругов, квартира становится его личной собственностью (п. 1 ст. 36 СК РФ) и не подлежит разделу при разводе. Однако для признания договора дарения действительным, он должен быть нотариально заверен.
Тем не менее, второй супруг может претендовать на компенсацию, если в период брака он вложил личные или общие средства в капитальный ремонт, реконструкцию или иные улучшения, значительно повысившие стоимость квартиры.
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