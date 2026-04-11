Лерчек и ее экс-муж не заплатили налоги из-за развода
Лерчек и ее бывший муж из-за развода пропустили срок уплаты налогов в 2024 году
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее бывший супруг Артем Чекалин из-за ссор во время развода пропустили срок уплаты налогов в 2024 году, что привело их на скамью подсудимых по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Информация следует из последнего слова Чекалина, передает РИА Новости.
Артем заявил, что на протяжении всего следствия и судебного разбирательства не смог понять, в чем заключается его вина. Он утверждал, что «не предоставлял никаких документов», а все 14 банков, которым были направлены запросы, подтвердили отсутствие нарушений валютного контроля.
«В связи с первым делом у нас в семье случился развод, начали ругаться, ссориться. Нужно было оплатить налоги новые, которые по Дубаю, это был май или июнь 2024 года. Нам налоговая официально под протокол дала месяц, сказали, что в случае неуплаты будут какие-то последствия. Честно сказать, в ссорах там не то, что налоги, друг друга обвиняли ... налоги не заплатили», — сказал Чекалин.
Напомним, в конце ноября прошлого года Гагаринский суд Москвы начал рассмотрение дела о выводе 251 миллиона рублей в ОАЭ на счета нерезидентов, в котором обвиняются Чекалины и их партнер Роман Вишняк. Обвинение основано на использовании подложных документов для совершения этих операций.
