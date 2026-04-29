Эксперт раскрыл, какие подростки впадают в зависимость от соцсетей

29 апреля 2026, 16:05

Эксперт по соцполитике Якубович: Соцсети дают подросткам иллюзию общения

В зависимость от гаджетов и соцсетей чаще попадают одинокие подростки. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.





Он пояснил, что здоровое использование телефона является одним из инструментов отдыха, который не мешает учебе, живому общению с друзьями и качественному сну. Но часто у подростков возникает настоящая зависимость от соцсетей.





«Без доступа к соцсетям возникает сильная тревога, апатия, вплоть до панических атак или агрессии. Даже если из-за ночных переписок падает успеваемость и ухудшается сон, ребёнок не может остановиться. Подросток начинает врать о том, сколько времени он провёл в телефоне, или скрывать свои онлайн-активности», — пояснил Якубович в разговоре с RuNews24.ru.