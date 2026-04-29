Эксперт раскрыл, какие подростки впадают в зависимость от соцсетей
Эксперт по соцполитике Якубович: Соцсети дают подросткам иллюзию общения
В зависимость от гаджетов и соцсетей чаще попадают одинокие подростки. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
Он пояснил, что здоровое использование телефона является одним из инструментов отдыха, который не мешает учебе, живому общению с друзьями и качественному сну. Но часто у подростков возникает настоящая зависимость от соцсетей.
«Без доступа к соцсетям возникает сильная тревога, апатия, вплоть до панических атак или агрессии. Даже если из-за ночных переписок падает успеваемость и ухудшается сон, ребёнок не может остановиться. Подросток начинает врать о том, сколько времени он провёл в телефоне, или скрывать свои онлайн-активности», — пояснил Якубович в разговоре с RuNews24.ru.
Он уточнил, что в основной группе риска находятся одинокие подростки, которым соцсети дают иллюзию общения. В этом случае эксперт посоветовал родителям помочь ребёнку найти реальное сообщество по интересам, например кружок, волонтёрский проект или спортивную секцию. Признание сверстников даст подростку чувство принадлежности, чего соцсеть не сделает никогда.
Якубович призвал не отбирать телефоны у детей, а обучать цифровой гигиене. Стоит ввести общее правило для всех домочадцев, согласно которому никто не будет пользоваться гаджетами во время еды и за час до сна. Это должно быть не наказанием, а семейной традицией.
Специалист подчеркнул, что сам по себе телефон не является корнем проблемы. Зависимость появляется, когда подросток пытается справиться с душевной болью. В случае, если одиночество затянулось и перешло в депрессивное состояние, Якубович порекомендовал обратиться к клиническому психологу или психиатру.