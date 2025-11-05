Эксперт раскрыл, куда чаще всего летят россияне в свадебное путешествие
Мурадян: чаще всего россияне летят в свадебное путешествие в Турцию
Россияне для медового месяца чаще всего выбирают Мальдивы, ОАЭ и Турцию.
Об этом «Татар-информу» рассказал вице‑президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян. Он отметил, что в числе предпочтений у молодожёнов доминируют пляжные направления.
В большинстве случаев выбор места для свадебного путешествия не сильно отличается от обычного отпуска, но на Мальдивах и других морских курортах нередко практикуют так называемую «повторную» свадьбу.
После официальной регистрации в России пары прилетают на острова и символически подтверждают брак на берегу, резюмировал собеседник.
