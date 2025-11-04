Первые уголовные дела о принуждении к браку завели в Казахстане
В Казахстане по новой статье о принуждении к вступлению в брак возбудили семь уголовных дел.
Об этом сообщили в пресс‑службе министерства внутренних дел республики. По таким эпизодам в Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте задержали 15 подозреваемых.
По каждому делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства преступлений.
С 16 сентября в Казахстане ввели уголовную ответственность за похищение невест и принуждение к браку. За такого рода деяния предусматривается штраф, исправительные или общественные работы, а также ограничение, либо лишение свободы.
