Достижения.рф

Первые уголовные дела о принуждении к браку завели в Казахстане

МВД: В Казахстане завели семь уголовных дел о принуждении к браку
Фото: istockphoto/artisteer

В Казахстане по новой статье о принуждении к вступлению в брак возбудили семь уголовных дел.



Об этом сообщили в пресс‑службе министерства внутренних дел республики. По таким эпизодам в Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте задержали 15 подозреваемых.

По каждому делу проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства преступлений.

С 16 сентября в Казахстане ввели уголовную ответственность за похищение невест и принуждение к браку. За такого рода деяния предусматривается штраф, исправительные или общественные работы, а также ограничение, либо лишение свободы.

Ранее в СМИ сообщалось о случае в Китае, где женщина вышла замуж за онкобольного ради его почки и затем влюбилась.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0