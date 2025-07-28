Назван безопасный перепад температур при использовании кондиционера

28 июля 2025, 03:00

Наталья Соколова: разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 7°C

Фото: iStock/fizkes

Бренд-директор климатического оборудования MDV Наталья Соколова предупредила, что установка кондиционера на температуру ниже уличной более чем на 5–7°C повышает риски переохлаждения, головных болей и обострения хронических заболеваний.