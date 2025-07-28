Назван безопасный перепад температур при использовании кондиционера
Бренд-директор климатического оборудования MDV Наталья Соколова предупредила, что установка кондиционера на температуру ниже уличной более чем на 5–7°C повышает риски переохлаждения, головных болей и обострения хронических заболеваний.
По словам эксперта, при уличной жаре в +33°C опасно сразу выставлять кондиционер на +17°C. Безопасная тактика — начать с +26…+28°C и постепенно снижать до комфортных +22…+25°C после адаптации организма. Особое внимание следует уделять направлению воздушного потока: прямое попадание холодного воздуха на человека, особенно во время сна, провоцирует воспаления. В спальнях рекомендуется использовать функцию рассеивания воздуха или корректировать жалюзи.
Для ночного использования Соколова советует активировать режим «Комфортный сон», который плавно повышает температуру на 2°C в течение двух часов и возвращает исходные настройки к утру. Это предотвращает переохлаждение. Эксперт также подчеркнула необходимость регулярного обслуживания: фильтры грубой очистки нужно промывать каждые 7–10 дней в жаркий сезон, чтобы избежать распространения бактерий, плесени и снижения эффективности прибора.
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