Эксперт раскрыл необычные места обитания тараканов в Кузбассе

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Недавно кузбассовцы начали публиковать в соцсетях шокирующие видео с большим количеством тараканов, которые можно увидеть не только в домах, но и на улицах. Это вызывает недоумение, ведь тараканы обычно не живут в дикой природе. Профессор кафедры экологии и природопользования ИБЭиПР КемГУ Николай Васильевич Скалон объяснил поведение насекомых.
«В природе тараканов нет. В домах обитают два вида: черный и рыжий (или прусак). Эти насекомые предпочитают тепло и могут покидать свои привычные места обитания летом. На видео запечатлен черный таракан, который обычно встречается в подвалах и ванных комнатах. Прусак меньше по размеру и более распространен. За последние 20 лет их численность значительно сократилась благодаря использованию эффективных инсектицидов», — поясняет профессор в беседе с изданием «Сибдепо».Он добавляет, что при благоприятных условиях, особенно летом, тараканы могут временно перемещаться на улицу. В данный момент это наблюдается у черного таракана, что связано с уменьшением численности рыжего вида.
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