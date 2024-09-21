Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах

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Более четверти россиян получают, но никогда не отправляют поздравительные открытки в мессенджерах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
Отмечается, что 62% респондентов получают и отправляют картинки с поздравлениями своим контактам в мессенджерах. 28% россиян получают их, но при этом сами не отправляют. 65% опрошенных утверждают, что через такие изображения можно заразить гаджет вирусом.
Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов заявил, что мошенники от лица родственников действительно могут отправлять в мессенджерах поздравительные открытки, которые содержат вредоносные файлы или фишинговые ссылки. Чтобы снизить риски столкновения с онлайн-угрозами, следует настроить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, а также важно обращать внимание на получаемые файлы и не переходить по ссылкам, которые вызывают подозрения.
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