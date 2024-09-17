Жителям Московской области рассказали о новой схеме мошенничества

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщает о новой схеме мошенничества, которая заключается в том, что жертвам, звонят с просьбой оценить качество обслуживания в ресторане, обещая вознаграждение.
Люди выполняют просьбу мошенников и получают денежный приз. Таким образом злоумышленники втираются в доверие.
Затем жертвам предлагают возможность получить «бонус», требуя внести предоплату для увеличения выигрыша. В результате люди передают мошенникам свои личные данные и теряют деньги.
Для защиты себя и своих персональных данных необходимо быть бдительными и осторожными, не сообщать свои личные данные незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками известных организаций, и всегда проверять предоставляемую информацию.
Министерство государственного управления Московской области рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и распространить её среди своих близких.
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Затем жертвам предлагают возможность получить «бонус», требуя внести предоплату для увеличения выигрыша. В результате люди передают мошенникам свои личные данные и теряют деньги.
Для защиты себя и своих персональных данных необходимо быть бдительными и осторожными, не сообщать свои личные данные незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками известных организаций, и всегда проверять предоставляемую информацию.
Министерство государственного управления Московской области рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и распространить её среди своих близких.
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Дайана Хусинова