В Подмосковье мошенники забрали у пенсионерки 1,4 млн рублей за «замену ОМС»

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мошенники забрали сбережения у 62-летней пенсионерки из Раменского и заставили взять кредит, войти в доверие к женщине удалось под предлогом замены полиса обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудницей Госуслуг и под предлогом замены полиса ОМС попросила продиктовать код из СМС. Через несколько часов женщине поступил ещё один звонок — якобы из правоохранительных органов. Звонящий рассказал, что первый звонок был от мошенников, и теперь они получили доступ к банковскому счёту женщины. И чтобы «спасти» деньги, их следует обналичить, оформить кредит ещё на 700 рублей и положить всю сумму на «безопасный» счёт», — говорится в сообщении.Женщина выполнила указания мошенников. Общий ущерб составил 1 миллион 400 тысяч рублей. Затем она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
На следующий день женщине поступил ещё один звонок от мошенника. Абонент заявил её, что нужно снять со счетов оставшиеся деньги и передать их курьеру. Женщина согласилась и сразу сообщила о звонке полицейским. В результате в момент передачи денег удалось задержать курьера мошенников: им оказался 19-летний уроженец Новосибирска.
Молодой человек рассказал, что нашёл эту «работу» через один из мессенджеров. Он должен был ездить по адресам и забирать деньги, а затем класть их на определённый банковский счёт. В качестве оплаты он оставлял себе процент от суммы.
Сейчас полиция разыскивает остальных участников мошеннической группы и устанавливает причастность задержанного к другим аналогичным преступным эпизодам.
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