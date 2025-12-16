Эксперт раскрыл, почему государство повышает утильсбор на авто
Эксперт Гайдукевич: власти стимулируют местную сборку, удорожая импорт авто
Правительство России ограничивает ввоз легковых автомобилей из-за рубежа. Автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич назвал причину повышения утилизационного сбора.
В беседе с «NEWS.ru» Гайдукевич отметил, что государство хочет, чтобы иностранные компании собирали машины на местных заводах, а не везли готовые.
«Государство хочет, чтобы вновь были загружены те автомобильные заводы, которые у нас остались после ухода старых брендов. Для отечественных производителей утильсбор компенсируется государством, поэтому они остаются конкурентоспособными, в то время как импортируемые машины становятся дороже. И они будут дорожать до 2030 года», — заявил эксперт.Гайдукевич напомнил, что утильсбор уже повысили 1 декабря 2025 года для машин мощнее 160 л.с. Следующее увеличение на 20% запланировано на 1 января 2026 года.