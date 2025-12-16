В Госдуме рассказали о возможности получить пересчет платы за ЖКУ в Новый год

16 декабря 2025, 18:56

Депутат Якубовский: уезжающие на каникулы могут оформить перерасчет платы за ЖКХ

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Граждане РФ могут запросить перерасчет платы за коммунальные услуги, если отсутствуют в своей квартире более пяти дней подряд. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.