В Госдуме рассказали о возможности получить пересчет платы за ЖКУ в Новый год
Граждане РФ могут запросить перерасчет платы за коммунальные услуги, если отсутствуют в своей квартире более пяти дней подряд. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Эксперт подчеркнул, что в период новогодних праздников это особенно актуально. Согласно правилам, перерасчет ЖКУ возможен для тех услуг, которые рассчитываются без приборов учета, таких как холодная вода, горячая вода, водоотведение и газ. Однако, как отметил Якубовский, перерасчет по отоплению не осуществляется.
Для оформления перерасчета необходимо заранее уведомить управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию о планируемом отсутствии. Если уведомление не было подано своевременно, можно предоставить подтверждающие документы после возвращения. Это могут быть, например, билеты, отметки о проживании в гостинице или командировочные удостоверения.
