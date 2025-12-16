«Продай почку, отдай кредит»: В России предложили запретить микрозаймы

16 декабря 2025, 17:55

Аналитик Александр Разуваев предложил запретить микрозаймы в России

Фото: Istock/alexialex

Микрозаймы являются устаревшим способом кредитования, который наносит колоссальный ущерб обществу, поэтому их следует запретить в России. Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев.





В беседе с «NEWS.ru» Разуваев вспомнил, что в 1990-е годы для покупки чего-либо приходилось брать кредит.

«Я думаю, что микрозаймов в России быть не должно. Это полукриминальная сфера: «продай почку, отдай кредит». Микрозаймы наносят большой ущерб обществу: долги, коллекторы и угрозы. Такой вид кредитования является признаком развивающейся экономической системы государства, когда ещё не все ниши финансового рынка заняты», — высказался эксперт.



