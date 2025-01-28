Эксперт раскрыл пользу смены работы

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Многие воспринимают смену деятельности после долгих лет работы как рискованный шаг, однако на самом деле такой опыт поможет мозгу оставаться гибким. Об этом заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его мнению, кардинально сменить сферу занятости маловероятно, но при помощи промежуточных шагов можно перейти даже из ресторанного бизнеса в металлургию.
«Я к смене и функционала, и отраслей отношусь крайне положительно, потому что это позволяет узнавать что-то новое, знакомиться с новыми коллегами, с новыми клиентами, с новыми рынками. Это помогает мозгу оставаться гибким, адаптироваться к новым условиям. Гибкость мышления — это молодость, а молодость мышления ведет к молодости тела и здоровья. Поэтому я рекомендую менять и функционал, и отрасли», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем стало известно, что половина россиян ленится на работе из-за сильной усталости. К соответствующим выводам пришло исследование, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Еще 44% признались, что низкая продуктивность в рабочее время связана с плохим самочувствием.
«40% опрошенных указали на отсутствие мотивации и четких целей как причину бездействия. Для трети опрошенных (34%) сниженное настроение и зимний дефицит энергии становятся поводом для лени. Практически столько же (33%) не хотят работать из-за рутины и скучных задач», — пишет издание.Читайте также:
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