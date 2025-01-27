«Покричать на березу»: Психолог развеяла известный миф о мужчинах

Распространённое заблуждение, будто депрессии, неврозы и психические расстройства характерны только для женщин. По данным Национального института ментального здоровья, у мужчин такие проблемы возникают почти в 2 раза чаще. При этом они имеют более разрушительные последствия: в 3-4 раза чаще все заканчивается суицидом.