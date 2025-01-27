«Покричать на березу»: Психолог развеяла известный миф о мужчинах

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Распространённое заблуждение, будто депрессии, неврозы и психические расстройства характерны только для женщин. По данным Национального института ментального здоровья, у мужчин такие проблемы возникают почти в 2 раза чаще. При этом они имеют более разрушительные последствия: в 3-4 раза чаще все заканчивается суицидом.
Психолог, психосоматолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» объяснила, что мужские депрессии, кризисы и суициды происходят из-за накопленных, непрожитых эмоций.
Она поделилась несколькими техниками проживания эмоций.
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«Стереотип сильного мужчины, блокировка чувств приводит к повышению депрессии, к остроте кризиса среднего возраста и риску суицидов среди мужчин. Нужно не стесняться проживать свои эмоции хотя бы дома. Важно себя услышать и быть таким, какой ты есть. Каждому мужчине полезно прийти домой и хотя бы вслух проговорить, что он чувствует, что было в течение дня», — сказала эксперт.
Она поделилась несколькими техниками проживания эмоций.
- Придя домой, проговорить вслух все, что произошло за день: чтобы оно было озвучено в пространстве, чтобы вышло. Даже поплакать можно.
- Пойти в спортзал: ударные техники, беговая дорожка, штанга – все, что угодно. Когда вы это делаете, возвращаетесь в осознание ситуации и рывком-действием, силой наполняете их эмоцией: гневом, расстройством, злостью.
- Придя домой, порвать листы бумаги на мелкие кусочки.
- Поехать в лес и покричать на березу.
«Конечно, сильный мужчина издревле боролся за выживание семьи. Но погашение эмоций и вот это «нельзя» никак не связано с выживанием. Это приводит к стыду, которые разрушает психику изнутри», — отметила Екатерина Тур.Читайте также:
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Анастасия Панченко