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Юрист рассказала, как защититься от кибермошенников

Юрист Гуськова: от мошенников защитят сложные пароли и двухфакторный доступ
Фото: istockphoto/artoleshko

Фото: istockphoto/artoleshko

Чтобы защититься от кражи персональных данных кибермошенниками, следует использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию, включать спам-фильтры и пользоваться отдельной почтой для регистрации на развлекательных ресурсах. Об этом рассказала юрист по гражданско-правовым отношениям Илона Гуськова, добавив, что также нельзя указывать свои данные на сомнительных сайтах.
«Очень часто хакеры крадут личную информацию о человеке на так называемых сайтах-однодневках. Их целью является хищение данных банковской карты, поэтому ни в коем случае не сохраняйте эти сведения где-либо по умолчанию, не вводите трехзначное число, указанное на обороте банковской карты, и не храните фотографии карты с обеих сторон в телефоне, как и селфи с паспортом или водительским удостоверением», — посоветовала юрист в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем старший эксперт «Мегафона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин поделился, как защититься от мошенников, которые промышляют в мессенджерах. В разговоре с RT специалист пояснил, что для этого нужно быть максимально осторожными с незнакомыми контактами, пересылаемыми QR-кодами, ссылками, файлами и картинками. К примеру, аферисты часто притворяются руководителями различных ведомств и организаций.


«Для убедительности в фото профиля добавляют фотографию реального руководителя. <…> При получении сообщений или поступлении видеозвонков от якобы знакомого вам контакта постарайтесь связаться с отправителем другими способами и уточнить, действительно ли он отправлял эти сообщения и звонил вам», — советует эксперт.
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#хакеры
Стали известны шансы Ефремова на УДО
Бывший адвокат Ефремова Алешкин заявил о высоких шансах актера на УДО
28 января 2025, 00:00

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

У актера Михаила Ефремова есть высокие шансы на условно-досрочное освобождение, заявил его бывший адвокат Андрей Алешкин в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул, что актеру не нужно бояться отказов, а наоборот стараться всеми силами выйти по УДО.
«Я считаю, что очень большие шансы у Ефремова выйти. Не надо бояться ошибок, бояться отказов. Я бы боялся бездействия. Надо подбодрить Михаила Олеговича, чтобы он набрался сил, посмотрел правосудию еще раз в глаза и, несмотря на любое решение суда, пытался выйти и вернуться к детям, к творчеству», — отметил адвокат.
Алешкин добавил, что у Ефремова также есть все шансы на возвращение в кино, так как он — талантливый актер. Адвокат также подчеркнул, что готов сотрудничать с ним, чтобы помочь поскорее выйти по УДО.

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#адвокат
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#михаил ефремов
#продюсер
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В Мурманске прошел экологический день форума «Малая Родина — сила России»
27 января 2025, 23:57

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Мурманске прошел II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». В рамках регионального дня «Экомуниципалитет» эксперт обсудили экологическую повестку в области — ликвидацию свалок, очистку водоемов и переработку мусора.
Как пишет RuNews24.ru, за последние пять лет в Мурманской области удалось снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 32%, рекультивировать 1600 свалок и восстановить порядка 8700 гектаров леса.
«Открытие регионального этапа форума объединило в заполярной столице порядка тысячи участников из 89 регионов России - представителей органов власти, промышленных предприятий, экологического сообщества, мэров самых разных российских городов и поселков», — подчеркивает издание.
Также отмечается, что в планах на 2025 год — восстановление подходов к Вайдагубскому маяку на полуострове Рыбачьем, где расположено множество памятников Великой Отечественной войны.

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#экологическая акция
#мусор
#свалки
#вред
#лес
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«Уже простили»: продюсер оценил шансы Ефремова на возвращение
Продюсер Рудченко: зрители примут Ефремова после освобождения из тюрьмы
27 января 2025, 23:53

Михаил Ефремов (фото: кадр из передачи «Школа злословия»)

Зрители примут актера Михаила Ефремова после освобождения из тюрьмы, он вернет себе былой авторитет. Об этом заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
В разговоре с NEWS.ru он поделился, что многие уже простили Ефремова и считают его достойным, талантливым актером, которого нельзя потерять.
«Думаю, что, когда Ефремов освободится, он активно займется своей деятельностью. И, в принципе, зритель его примет. Многие уже его простили. Многие считают его очень достойным и очень талантливым актером. И, конечно же, я думаю, что большинство наших сограждан просто не захотят потерять такого действительно талантливого актера», — пояснил Рудченко.
Продюсер добавил, что в российском кинематографе в последние годы мелькает не так много ярких имен, потому возвращение актера к профессии будет легким.

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#профессии
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#актёр
#кино
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Синоптик раскрыл, что ждет москвичей в феврале
Синоптик Шувалов: февраль в Москве ожидается теплым с перерывами на похолодание
27 января 2025, 23:41

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Февраль в Москве ожидается теплым с короткими перерывами на похолодание. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его информации, средняя продолжительность таких «перерывов» составит около трех дней, первый из них наступит примерно 2-3 февраля.
«По его словам, в первых числах февраля ожидается небольшое понижение температуры до минус 3–8 градусов, но затем столбик термометра вновь поднимется до плюсовых значений. Такие колебания будут происходить три-четыре раза в месяц, уточнил синоптик», — пишет «Москва 24» после беседы с метеорологом.
При этом подобное потепление фиксируется далеко не по всей России. К примеру, в Кемеровской области завтра ожидается около -10 градусов мороза, а ночью и вовсе до -17. Как сообщает «Сiбдепо», вместе с тем обещают переменную облачность и снегопады.
«В среду, 29 января, будет холоднее, ночью -13,-18, местами до -23, а днем -7,-12, местами до -17. Также на регион обрушится небольшой, местами умеренный снег», — пишет издание.
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#погода
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Мошенники с Украины придумали новую схему кражи денег у россиян
Mash: мошенники с Украины выдумали схему с отправкой денег россиянам
27 января 2025, 20:55

Фото: istockphoto/JuYochi

Новую схему кражи денег у россиян придумали украинские мошенники, пишет Mash.
«Украинские мошенники запустили очередную схему развода. Они начали присылать россиянам деньги», — сказано в посте.
Отмечено, что в комментарии к платежу злоумышленники благодарят «за помощь ВСУ», а дальше начинают угрожать юзерам, что передадут принтскрин сотрудникам ФСБ.

Авторы публикации призвали пользователей сообщить близким о новой мошеннической схеме и не идти на поводу у аферистов.

Перед этим стало известно, что мошенники начали воровать доступ к Госуслугам под видом замглавы Можайска. Людям поступали сообщения от якобы чиновника. Подробности в материале «Радио 1».

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«Дарить друг другу радость»: Гороскоп с 27 января по 2 февраля для всех знаков зодиака
27 января 2025, 20:00

Фото: iStock/rawintanpin

29 января состоится Новолуние в Водолее. Новая Луна открывает перспективу и дарит надежду. Благоприятен поиск вдохновения в качестве точки опоры для толчка вперед к самой смелой мечте. Хорошо полагаться на свои идеалы, доброту и совесть. Желательно окружать себя теми людьми, которые разделяют вашу систему ценностей. Лучше проявлять великодушие, дарить друг другу радость.
Благоприятно интеллектуально трудиться, расширять своё мировоззрение. Хорошо примерить ум и сердце и интуицию. Необходимо и прислушаться к своим чувствам, желаниями и рассуждать логично в соответствии со здравым смыслом

По восточному лунному календарю Китайский новый год Деревянной Змеи наступает 29 января. У символа 2025 года Деревянной Змеи сильная воля. Она олицетворяет мудрость. Характер у неё нежный и терпеливый. В течение года благоприятно продумывать поступки, быть логичными, составлять план и опираться на логику. Сила воли поможет на пути к желаемому. В решающий момент выручит быстрота реакции.

Год Деревянной Змеи благоприятен для любви. Желательно назначать свидания, устраивать романтические ужины, делать комплименты, искренне восхищаться качествами партнёра и радоваться друг другу.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну надо полагаться на мягкую силу и свою интуицию. Его яркая личность и харизма благоприятно повлияют на окружающих.

У Тельца удачно будет проходить деловое общение. Он получит удовольствие проявляя активность.

Близнецам поможет изобретательность и беспристрастность. Им надо быть подвижными и общительными.

Рак станет счастливее, дружелюбнее и разговорчивее. Ему благоприятно составить список своих желаний.

Льву нужно сконцентрировать все свои силы для достижения цели. Ему будет сопутствовать успех.

Деве надо избегать эмоциональной импульсивности и тщательно продумывать сопутствующие трудности, взявшись за дело.

Весам желательно быть сдержанней и предусмотрительней. Скромность их украсит.

Скорпиону надо быть менее сентиментальным и эмоциональным. Ему не следует цепляться за прошлое. Общение с приятными людьми поднимет настроение.

Стрелец может рассчитывать на удачу. Он будет дальновидным и успешным.

Козерог не захочет напрасно тратить свои силы, не станет отвлекаться. Для него важен будет реальный результат.

Водолей откроет в себе новые таланты. Его оригинальные идеи и решения помогут и станут для окружающих гениальными.

Рыбам надо полагаться на проверенные временем деловые и личные связи. Именно надёжность и общие нравственные ценности им сейчас необходимы.

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Мошенники под видом замглавы Можайска стали воровать доступ к госуслугам
27 января 2025, 18:48

Фото: iStock / fizkes

Жителям в соцсетях стали поступать сообщения от якобы заместителя главы Можайска. Об этом сообщается в телеграм-канале «Можайск Медиа».
«В посланиях говорится о проверке действующих и бывших сотрудников администрации на основании несуществующего приказа, по которому граждане должны беспрекословно взять трубку и не разглашать никаких данных о звонке третьим лицам. При этом звонок поступит от якобы сотрудника ФСБ Колесника В.В», – говорится в сообщении.
В разговоре мошенники говорят, что житель оказывает содействие СБУ и может быть причастен к провокациям на территории России или уже совершил их. После психологической обработки и смене звонящих преступники просят предоставить код из СМС для подтверждения личности. На самом деле код приходит от портала госуслуг, но мошенники не дают человеку возможности осознать это. ​
«Граждане диктуют код из СМС и теряют доступ к госуслугам. А у мошенников появляется возможность проводить операции от имени владельца аккаунта. Это грозит потерей недвижимости или оформлением крупного кредита от имени гражданина», – предупреждают жителей Подмосковья.
Гражданам советуют после получения таких СМС связаться с администрацией или позвонить в экстренную службу по номеру 112 или 102, либо по телефону дежурной части Можайского ОМВД 8 (496) 382-12-90.

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#безопасность
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Искусственный интеллект будет выявлять дефекты на подмосковных дорогах
27 января 2025, 18:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье отлаживают систему выявления дорожных дефектов с помощью искусственного интеллекта. Об этом шла речь на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов. Обсуждали программу ямочного ремонта, восстановление остановок общественного транспорта и линий наружного освещения.
«Тема ямочного ремонта актуальна с учётом плюсовой температуры за окном. Видим большой объём работ и во дворах, и на муниципальных дорогах, который требует максимальной мобилизации. Все проблемы мы должны устранить. Еще одна важная тема – освещение на региональных, муниципальных дорогах. На каждой территории должен быть чёткий алгоритм устранения аварий и дежурные бригады наготове», – сказал губернатор.
Подмосковные дороги обследуют на наличие дефектов ежедневно. В первую очередь в течение суток с момента выявления дефекта проводится ремонт «аварийных ям», затем – на центральных дорогах в городах и вылетных трассах в течение трёх суток, на городских дорогах, (пять суток), на дорогах в деревнях и между деревнями (семь суток), а также на грунтовых и щебёночных дорогах (10 суток).
«Зима у нас аномально тёплая, в январе было более 20 переходов через ноль. К сожалению, это вызывает активное образование дефектов на дорогах. С прошлого понедельника всем дорожным службам была поставлена задача активному выявлять и регистрировать дефектов в СКПДИ. За прошедшую неделю увеличили темп ремонтных работ в три раза. Уже видим динамику снижения числа жалоб», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Кроме того, плюсовые температуры позволили запустить асфальтобетонные заводы.
«Сегодня запущен завод Мосавтодора в Чехове, к концу месяца начнут работу ещё три. Это позволит увеличить темпы ямочного ремонта при сохранении такой температуры», – добавил министр.
Общая протяжённость дорог в Московской области – 45 тыс. км. 28 тыс. из них – это муниципальная дородная сеть, 14 тыс. – региональная. Сейчас идёт отлаживание системы выявления дефектов с помощью искусственного интеллекта. Он будет фиксировать ямы, мусор на дорогах и остановках, разметку, знаки, освещение. Камеры предлагается размещать на технике, которая осуществляет содержание дорог, автобусах и так далее.

На наличие дефектов также проверили все 13 тыс. остановок. До 10 февраля, везде, где необходимо, заменят или отремонтируют стёкла, стенки остановок и лавочки.

В порядок приводят и линии наружного освещения вдоль региональных дорог. В этом году решены проблемы на 125 линиях, в работе ещё 74. Освещение там планируют восстановить до 7 февраля.

Министр также отметил, что в этом году в рамках госпрограммы в регионе отремонтируют более 1,4 тыс. дорог протяжённостью около 1,5 тыс. км – около 300 региональных и свыше 1,1 тыс. муниципальных.

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#искусственный интеллект
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Почему оладьи не получаются пышными: 7 распространенных ошибок и идеальный рецепт
27 января 2025, 17:51

Фото: istockphoto / Shaiith

Оладьи — это не просто вкусное и сытное угощение, а настоящее кулинарное искусство: пышные, мягкие и с золотистой корочкой. Однако есть несколько способов, благодаря которым оладьи получаются особенно вкусными. «Радио 1» поделится секретами, которые помогут сделать их идеальными.

Почему оладьи не получаются пышными


На кефире


Рецепты оладий на кефире — одни из самых популярных и простых в приготовлении. Кисломолочный продукт способствует активной реакции с содой, благодаря чему тесто наполняется пузырьками воздуха и оладьи становятся высокими и пористыми.

Однако даже при использовании кефира не всегда удается достичь идеального результата. Почему?

  1. Стоит обратить внимание на свежесть кефира. Для пышных оладий лучше использовать кефир, который немного постоял — тогда оладьи будут более пышные.
  2. Также важно, чтобы кефир был теплым — его нужно слегка подогреть, лучше на водяной бане или очень слабом огне.
  3. После замешивания стоит дать тесту немного постоять, чтобы оно наполнилось углекислым газом. Это займет около 15 минут.
  4. Многие ошибаются, стараясь перемешать тесто перед выпеканием. Излишнее вмешательство нарушает структуру теста, разрушая пузырьки и приводя к тому, что оладьи не будут такими пышными.
  5. Наконец, важна и консистенция теста: она должна напоминать густую сметану. Чтобы добиться нужной текстуры, важно правильно отмерять количество муки.

Фото: istockphoto / sircco

На молоке


Оладьи на молоке — это настоящая классика с нежным, десертным вкусом, который особенно ярко раскрывается, если в тесто добавить растопленное сливочное масло.

Традиционно считается, что выпечка на молоке сложнее в приготовлении и менее пышная, но это не так. Главное — избегать распространенных ошибок при готовке.

  • Первая ошибка — неправильная консистенция теста. Если сделать его слишком жидким, вместо пышных оладий получатся тонкие блины. Тесто должно быть густым, как для оладий на кефире;
  • вторая ошибка — приготовление оладий сразу после смешивания ингредиентов. Хотя в рецепте на молоке используется разрыхлитель, тесто должно немного постоять, чтобы все компоненты успели взаимодействовать;
  • третья ошибка — слишком долгое перемешивание теста. Это разрушает воздушную текстуру и приводит к образованию клейковины, что делает оладьи жесткими.
  • важный момент — правильная температура сковороды. Жарить оладьи на слишком высокой температуре не стоит: хотя снаружи они могут быстро подрумяниться, внутри останутся сырыми. Готовьте на среднем огне, чтобы они получились золотистыми и пышными.

Справится даже ребёнок: простой рецепт маффинов на молоке с клюквой в духовке
Справится даже ребёнок: простой рецепт маффинов на молоке с клюквой в духовке

На дрожжах


Оладьи на дрожжах — идеальный выбор для тех, кто ценит пышность и воздушность выпечки. Однако, чтобы добиться этого результата, важно избегать нескольких распространенных ошибок.

  1. Первая ошибка — использование старых дрожжей. Важно проверять срок годности и выбрасывать дрожжи, если они давно открыты или просрочены;
  2. вторая ошибка — неправильная температура для растворения дрожжей. Их нужно разводить в теплой воде или молоке, при температуре около 37 ºC. Также важно, чтобы тесто поднималось в тепле: идеальная температура для этого — 30 ºC. Если в доме прохладно, можно разогреть духовку до 50 ºC, выключить ее и поставить тесто для подъема;
  3. третья ошибка — добавление соды и соли в тесто слишком рано. Эти ингредиенты нужно вводить непосредственно перед жаркой, чтобы не разрушить структуру теста и сохранить его пышность.

Секреты идеальных оладий


Для того чтобы оладьи получились пышными и вкусными, важно следовать нескольким ключевым правилам.

  1. Прежде всего, используйте теплое молоко или кефир. Это поможет активировать соду или разрыхлитель, а для дрожжевого теста молоко или вода также должны быть подогреты, но не выше 37 ºC.
  2. Мука — еще один важный момент, который многие упускают. Перед использованием ее обязательно следует просеивать через мелкое сито хотя бы дважды. Это избавит ее от инородных частичек и насытит воздухом, что сделает оладьи более пышными. Если вы хотите добавить в тесто другие виды муки, например, рисовую или гречневую, помните, что пшеничная должна составлять основную часть.
  3. Пропорции также имеют значение. Не стоит добавлять слишком много муки: тесто должно быть густым, как сметана. Начинайте с меньшего количества и регулируйте по мере необходимости.
  4. Еще одно правило — все ингредиенты должны быть комнатной температуры, за исключением молока или кефира, которые нужно заранее подогреть, если это предусмотрено рецептом.
  5. После замешивания тесту на кефире или молоке следует дать постоять 15-20 минут, но важно не перемешивать его перед жаркой.
  6. Для жарки оладий лучше всего использовать растительное масло. Важно, чтобы масла было достаточно, чтобы оладьи не пригорали, но и не плавали в нем.
  7. Жарить следует на среднем огне, переворачивая оладьи, когда поверхность станет матовой и дырчатой.

Фото: istockphoto / kasia200

Рецепт вкусных оладий


Чтобы приготовить 4 порции, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Для теста


  • 2 яйца;
  • 400 мл кефира;
  • 270 г муки;
  • 70 г сахара;
  • 1 ч. ложка разрыхлителя;
  • 1/2 ч. ложки соды;
  • щепотка соли;
  • растительное масло для жарки.

Фото: istockphoto / KucherAV

Шаги приготовления


  • В большой миске соедините яйца комнатной температуры, сахар и подогретый кефир. Для аромата можно добавить немного ванильного сахара или свежей лимонной цедры. Взбейте массу венчиком или миксером до однородности.
  • Добавьте разрыхлитель и соду, снова взбейте смесь.
  • Просейте муку через сито несколько раз, затем добавьте соль. Порциями вводите муку в тесто, тщательно перемешивая миксером на низкой скорости или вручную венчиком.
  • Оцените консистенцию теста: если оно слишком густое, добавьте немного кефира. Если тесто жидкое, добавьте еще муки. Дайте тесту постоять 15 минут.

Фото: istockphoto / Dmitrii Kalashnikov

  • На сковороде с антипригарным покрытием разогрейте немного растительного масла. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне до появления пузырьков на поверхности, затем переверните оладьи и подрумяньте с другой стороны.
  • Подавайте оладьи горячими с медом, вареньем, сметаной или любыми другими начинками по вашему вкусу.

Фото: istockphoto / ossphotostock


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