Юрист рассказала, как защититься от кибермошенников

29 января состоится Новолуние в Водолее. Новая Луна открывает перспективу и дарит надежду. Благоприятен поиск вдохновения в качестве точки опоры для толчка вперед к самой смелой мечте. Хорошо полагаться на свои идеалы, доброту и совесть. Желательно окружать себя теми людьми, которые разделяют вашу систему ценностей. Лучше проявлять великодушие, дарить друг другу радость.