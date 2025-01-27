Юрист рассказала, как защититься от кибермошенников

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Чтобы защититься от кражи персональных данных кибермошенниками, следует использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию, включать спам-фильтры и пользоваться отдельной почтой для регистрации на развлекательных ресурсах. Об этом рассказала юрист по гражданско-правовым отношениям Илона Гуськова, добавив, что также нельзя указывать свои данные на сомнительных сайтах.
«Очень часто хакеры крадут личную информацию о человеке на так называемых сайтах-однодневках. Их целью является хищение данных банковской карты, поэтому ни в коем случае не сохраняйте эти сведения где-либо по умолчанию, не вводите трехзначное число, указанное на обороте банковской карты, и не храните фотографии карты с обеих сторон в телефоне, как и селфи с паспортом или водительским удостоверением», — посоветовала юрист в беседе с «Вечерней Москвой».Тем временем старший эксперт «Мегафона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин поделился, как защититься от мошенников, которые промышляют в мессенджерах. В разговоре с RT специалист пояснил, что для этого нужно быть максимально осторожными с незнакомыми контактами, пересылаемыми QR-кодами, ссылками, файлами и картинками. К примеру, аферисты часто притворяются руководителями различных ведомств и организаций.
«Для убедительности в фото профиля добавляют фотографию реального руководителя. <…> При получении сообщений или поступлении видеозвонков от якобы знакомого вам контакта постарайтесь связаться с отправителем другими способами и уточнить, действительно ли он отправлял эти сообщения и звонил вам», — советует эксперт.Читайте также:
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