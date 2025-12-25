«Малолетний подонок»: В Госдуме отреагировали на скандал в московской школе
Депутат Милонов предложил меры после скандала в московской школе
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил оставить на второй год ученика московской школы, который оскорбил учителя.
В беседе с «Газетой.Ru» Милонов отметил, что необходимо публично отчитать родителей школьника перед коллективом.
«И пусть они стоят перед всей школой и краснеют. Уверен, что после этой прекрасной процедуры они по-другому будут относиться к тому, что их сын растёт просто подонком малолетним. По-другому я не могу сказать. Вы извините, я старой формации человек, но для меня вопрос оскорбления учителя является просто запредельным аморальным поступком», — сказал он.Напомним, что конфликт произошёл в школе №1158. Ученик начал оскорблять преподавателя и угрожать ему увольнением после замечания о телефоне. Семья школьника уже подала заявление об его отчислении. Школа сообщила о случае в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию.