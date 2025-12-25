«Малолетний подонок»: В Госдуме отреагировали на скандал в московской школе

25 декабря 2025, 12:34

Депутат Милонов предложил меры после скандала в московской школе

Фото: Istock/hxdbzxy

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил оставить на второй год ученика московской школы, который оскорбил учителя.





В беседе с «Газетой.Ru» Милонов отметил, что необходимо публично отчитать родителей школьника перед коллективом.

«И пусть они стоят перед всей школой и краснеют. Уверен, что после этой прекрасной процедуры они по-другому будут относиться к тому, что их сын растёт просто подонком малолетним. По-другому я не могу сказать. Вы извините, я старой формации человек, но для меня вопрос оскорбления учителя является просто запредельным аморальным поступком», — сказал он.