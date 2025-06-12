Эксперт раскрыл причину появления крупного града в Москве

12 июня 2025, 15:46

Более частое появление крупного града в Москве возможно из-за глобального потепления

Фото: Istock/ChristoherWhite

В столице возникновение крупного града, сравнимого по размеру с яйцом в будущем может стать частым явлением. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина. По её словам, формирование больших ледяных частиц это очень быстропротекающий процесс, а повышение средней температуры и влажности сильно повышают образование такого града.





Следует отметить, что крупный град, падающий с неба на большой скорости может нанести болезненный удар, а в некоторых случаях создает угрозу для жизни.



Эксперт Золина в беседе с Агентством городских новостей «Москва» утверждает, что для формирования таких огромных градин должен образоваться мощный восходящий поток.

«Восходящий поток должен быть способен удерживать ядра внутри облака с большой концентрацией переохлажденной воды не меньше 15 минут. Зона переохлаждения также должна быть довольно протяженной (8–10 км)», – сообщила Золина.