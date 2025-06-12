Жителям России рассказали, как оценить будущую пенсию

12 июня 2025, 14:32

Сергей Гаврилов объяснил, как гражданам РФ понять размер пенсии

Фото: Istock/Denis Vostrikov

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил в беседе с RT, как людям, приближающимся к пенсионному возрасту, понять размер их пенсии. По словам Гаврилова, человек для оценки своей будущей пенсии должен опираться на официальные данные, вся информация которых закреплена в федеральных законах и опубликована Социальным фондом и правительством России.





Эксперт указал, что с 2025 года расчёт страховой пенсии будет производиться по формуле, основанной на индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК).

«Сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, после чего прибавляется фиксированная выплата», — сообщил председатель.