Жителям России рассказали, как оценить будущую пенсию
Сергей Гаврилов объяснил, как гражданам РФ понять размер пенсии
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил в беседе с RT, как людям, приближающимся к пенсионному возрасту, понять размер их пенсии. По словам Гаврилова, человек для оценки своей будущей пенсии должен опираться на официальные данные, вся информация которых закреплена в федеральных законах и опубликована Социальным фондом и правительством России.
Эксперт указал, что с 2025 года расчёт страховой пенсии будет производиться по формуле, основанной на индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК).
«Сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, после чего прибавляется фиксированная выплата», — сообщил председатель.Особыми условиями для получения пенсионных выплат признаны накопленные баллы, которых должно быть не менее 30 и страховой стаж не менее 15 лет. Кроме того, Гаврилов отметил, что возраст выхода на пенсию зависит от даты рождения и измеряется по переходной шкале, установленной законом. В отношении работающих пенсионеров число их баллов может быть увеличено страховыми взносами.