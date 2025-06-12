«Я думал, там сплошные мрачные тени»: Отец Илона Маска высказался о Москве
RT: отец Илона Маска Эррол признал, что стал жертвой стереотипов о Москве
Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол признал в беседе с RT, что стал жертвой стереотипов о Москве и назвал российскую столицу самой красивой на планете.
«Я думал, что там сплошные мрачные тени. Но сперва я увидел повсюду красивых женщин с маленькими детьми. И величественные здания, от которых в буквальном смысле захватывало дух. Чистота поразительная, зелено, ухоженно», — прокомментировал Эррол Маск.
Кроме того, мужчина, по его словам, поражен чистотой города и его дорогами. Собеседник подчеркнул, что его отговаривали от визита в РФ. Бизнесмен заключил, что видеть страну сквозь пелену пропаганды его научили произведения Достоевского.