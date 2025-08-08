Эксперт раскрыл реальную причину пробок перед Крымским мостом

08 августа 2025, 13:19

Военэксперт Дандыкин: пробки в Крым могли образоваться из-за досмотра машин

Фото: Istock/Ekaterina Utorova

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru отметил, что большие пробки перед Крымским мостом могут быть связаны с тщательным досмотром автомобилей. Он подчеркнул, что в настоящее время в Крым направляется много туристов, стремящихся отдохнуть на пляжах Евпатории.





По словам Дандыкина, Крымский мост имеет надежную защиту с воздуха, суши и воды. Он сам проезжал по мосту и может подтвердить, что досмотр автомобилей осуществляется очень внимательно.





«Это может быть одной из причин образовавшихся пробок, так как сейчас в Крым едет много туристов, и пляжи в Евпатории переполнены», — добавил он.