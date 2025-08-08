Эксперт раскрыл реальную причину пробок перед Крымским мостом
Военэксперт Дандыкин: пробки в Крым могли образоваться из-за досмотра машин
Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru отметил, что большие пробки перед Крымским мостом могут быть связаны с тщательным досмотром автомобилей. Он подчеркнул, что в настоящее время в Крым направляется много туристов, стремящихся отдохнуть на пляжах Евпатории.
По словам Дандыкина, Крымский мост имеет надежную защиту с воздуха, суши и воды. Он сам проезжал по мосту и может подтвердить, что досмотр автомобилей осуществляется очень внимательно.
«Это может быть одной из причин образовавшихся пробок, так как сейчас в Крым едет много туристов, и пляжи в Евпатории переполнены», — добавил он.Ранее сообщалось, что количество автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, заметно сократилось за ночь. К 02:00 по московскому времени в очереди находилось 435 машин, а время ожидания на ручной досмотр со стороны Керчи составило около двух часов.