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Эксперт раскрыл секрет, как привить зумерам любовь к работе

Эксперт Валинуров: привить зумерам любовь к труду можно через пример
Фото: istockphoto/JackF

Фото: istockphoto/JackF

Чтобы привить поколению зумеров любовь к работе, нужно познакомить их с успешными примерами, которые демонстрируют ценность труда. Об этом заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его словам, окружение должно посвящать их в свою жизнь, рассказывать о работе и пользе для общества.
«Обязательно — на экскурсии. Когда ребёнок видит, как строятся самолёты, вертолёты, автомобили, это всегда впечатляет. Масштабы впечатляют, и ребёнок начинает мечтать тоже что-то создать. Прийти на завод на стажировку, поучаствовать в создании великой России — тут патриотизм совершенно точно играет роль», — поделился эксперт с Общественной Службой Новостей.
Тем временем стало известно, что почти половина (47%) россиянок не нуждается в дополнительном источнике дохода. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса «Сравни», результаты которого изучила «Газета.Ru». Как отмечается, еще 36% женщин заявили о том, что активно ищут варианты для того, чтобы заработать еще денег.
«17% рассматривают банковские продукты как вариант для увеличения дохода. 51% опрошенных россиянок уже хранят или планируют хранить деньги на банковских вкладах. 35% респонденток копят наличные, 11% выбирают валюту как способ сбережения, а 3% — уже инвестируют», — отмечает издание.
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Риелтор объяснил новый закон о стандартах качества жилья
Шибецкий: собственные стандарты застройщика не должны быть ниже, чем от Минстроя
08 марта 2025, 00:16

Фото: iStock/Diy13

Собственные стандарты качества жилья, которые разрешили устанавливать застройщикам с 1 марта 2025 года, не должны быть ниже требований, утвержденных Минстроем. Об этом заявил директор департамента вторичной недвижимости компании «Меркурий» Константин Шибецкий. По его словам, стандарты ориентированы на то, что отделка квартир будет сделана на более высоком уровне.
«Регламент по производству данной отделки дает возможность достаточно прозрачно на старте процесса продажи объекта, его презентации в начале строительства, расставить все точки над «i», создав те правила игры, которыми будут руководствоваться и застройщик, и потребитель. Наличие стандартов позволяет покупателю и застройщику прийти к взаимопониманию, но без шероховатостей тут не бывает», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем главный экономист «Эйлер Аналитические Технологии» Елена Ахмедова заявила, что ЦБ РФ можно понизить ключевую ставку до 19% к концу 2025 года. В разговоре с «Известиями» аналитик предположила, что в течение всего года ставка будет находиться на сегодняшнем уровне — 21%.
Большему охлаждению кредитования (и, как следствие, замедлению динамики денежной массы) могут способствовать и макропруденциальное регулирование, и недавно объявленные правительством меры по ограничению роста кредитования государственных компаний. Совокупность этих факторов может позволить ЦБ стать более мягким к концу текущего года», — считает специалист.
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Автоэксперт раскрыла, вернутся ли в Россию западные автомобильные бренды
Эксперт Лисовская: ни один из западных автобрендов не заявил о возвращении в РФ
08 марта 2025, 00:06

Фото: iStock/ByoungJoo

На сегодняшний день ни один из западных автомобильных брендов, покинувших Россию, не заявил о своем возвращении и не сделал в эту сторону конкретных шагов. Об этом заявила автоэксперт Елена Лисовская в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, вся информация о возвращении автобрендов — это пока что лишь слухи, «вихри, которые гоняют в воздухе СМИ». В пример она привела японского производителя Toyota, который вывез крупнейших дилеров в Арабские Эмираты и все еще ничего не заявлял о приходе на российский рынок. Речь шла лишь о сервисе и поддержке своих автомобилей, которые были проданы ранее или завезены параллельным импортом.
«В Hyundai прямо говорят, что не предпринято никаких попыток для возврата», – подчеркнула автоэксперт.
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Флорист назвала самые популярные цветы к 8 марта
Флорист Сафронова: тюльпаны и мимозы остаются самыми популярными цветами 8 марта
08 марта 2025, 00:02

Фото: iStock/Marina Komrakova

Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, подснежники и мимозы остаются самыми популярными цветами к 8 марта. Об этом заявила президент ассоциации флористов Валентина Сафронова. По ее словам, все они подорожают к празднику минимум на 20%.
«Крокусы и подснежники продают в горшках, флористы могут сделать из них даже мини-садики. А после того, как эти цветы отцветут, их можно посадить у себя на даче или около дома. Конечно, в этом году повторно они уже не зацветут, но на следующий год вполне могут расти в саду», — поделилась эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Сафронова также указала, что в первую очередь нужно учитывать индивидуальные предпочтения второй половинки. В комментарии для RT флорист подчеркнула, что важна и финансовая составляющая.
«И, естественно, все зависит от собственного кошелька. Потому что стоимость цветов выросла за этот год на 20%. Поэтому все самые замечательные и самые нежные цветы все равно кусаются», — отметила она.
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Мужчины назвали праздники для женщин, которые не стоит забывать
«Сiбдепо»: 25% мужчин боятся забыть поздравить жен с 8 марта и годовщиной
07 марта 2025, 23:56

Фото: istockphoto / oatawa

Четверть женатых мужчин считают, что не стоит забывать поздравлять вторую половинку с 8 марта, днем рождения и годовщиной свадьбы, иначе жена обязательно обидится. К соответствующим выводам пришло исследование, проведенное в Кемерово, сообщает «Сiбдепо».
​При этом подавляющее большинство мужчин уверены, что их жены обидятся, если не их не поздравят с днем рождения. ​Опрошенные женщины подтвердили это предположение — 53% высказались соответствующим образом.
«Каждый четвертый мужчина уверен, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта и в день свадьбы, 14% и 13% представительниц слабого пола признались, что отсутствие поздравлений в эти даты их действительно расстроит», — отмечает издание.
В то же время стали известны самые популярные категории товаров на маркетплейсов в преддверии Международного женского дня. Как сообщает АГН «Москва», первые позиции рейтинга заняли цветы, подарочные наборы, съедобные букеты и косметика. Также заметный рост продаж продемонстрировали традиционные «подарочные» категории — одежда, товары для дома и продукция для красоты и здоровья.
«Также в этом году ощутимо увеличился спрос на комплекты ювелирных украшений из серебра — в 5,4 раза. Ну а самые востребованные подарки — из категории товаров для дома. Клиенты часто покупают посуду для приготовления и сервировки стола, а также текстиль: например, шторы или постельное белье. Один из трендов этого года — дарить виниловые пластинки», — приводят в агентстве сообщение одного из маркетплейсов.
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В Петербурге впервые выпустили газету с запахом
В Петербурге впервые выпустили парфюмированную газету
07 марта 2025, 23:55

Фото: istockphoto / artisteer

В Санкт-Петербурге впервые выпустили парфюмированную газету. Особый выпуск с запахом пионов редакция «Петербургского дневника» распространила в честь 8 марта у «женских» станций метро — «Адмиралтейская», «Нарвская», «Спортивная» и других, чьи названия тоже представлены в женском роде.
«Сегодняшний номер пахнет пионами, и нам кажется, что эта идея придется по душе жительницам Петербурга. Газеты сегодня — это уже не только средства информации, но и в некотором смысле произведение медиаискусства. И почему бы ему еще и не обладать запахом?» — отметил главный редактор газеты Кирилл Смирнов.
Тем временем в Кемерово флористы и продавцы цветов заранее подготовились к празднованию Международного женского дня. Как сообщает «Сiбдепо», уже за неделю до праздника нельзя было найти магазина, который не был бы загружен заказами. Кемеровчане выстраиваются у цветочных в длинные многочасовые очереди.
«Цена на букеты разная. Так, в магазинах города букет из пяти тюльпанов стоит от 400 рублей, букет из кустовой хризантемы можно найти от 1500 рублей. Но стоит обратить внимание и на штучные экземпляры. Цена красных роз в разных цветочных магазинах варьируется от 350 рублей за штуку, белые цветы в зависимости от бутона также стоят от 350 рублей», — пишет издание.
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