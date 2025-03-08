Эксперт раскрыл секрет, как привить зумерам любовь к работе

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Чтобы привить поколению зумеров любовь к работе, нужно познакомить их с успешными примерами, которые демонстрируют ценность труда. Об этом заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его словам, окружение должно посвящать их в свою жизнь, рассказывать о работе и пользе для общества.
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«Обязательно — на экскурсии. Когда ребёнок видит, как строятся самолёты, вертолёты, автомобили, это всегда впечатляет. Масштабы впечатляют, и ребёнок начинает мечтать тоже что-то создать. Прийти на завод на стажировку, поучаствовать в создании великой России — тут патриотизм совершенно точно играет роль», — поделился эксперт с Общественной Службой Новостей.Тем временем стало известно, что почти половина (47%) россиянок не нуждается в дополнительном источнике дохода. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса «Сравни», результаты которого изучила «Газета.Ru». Как отмечается, еще 36% женщин заявили о том, что активно ищут варианты для того, чтобы заработать еще денег.
«17% рассматривают банковские продукты как вариант для увеличения дохода. 51% опрошенных россиянок уже хранят или планируют хранить деньги на банковских вкладах. 35% респонденток копят наличные, 11% выбирают валюту как способ сбережения, а 3% — уже инвестируют», — отмечает издание.Читайте также:
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Данил Пономарев