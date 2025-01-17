HR-эксперт раскрыла, как часто россияне стали менять работу

За последние пять лет россияне стали чаще менять работу, в среднем каждые два годы, а представители высокотехнологичных профессий — практически ежегодно. Об этом сообщила HR бизнес-партнер коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова. По ее информации, чаще всего постоянно меняют работу зумеры, которые акцентированы на опыте и развитии, а не стабильности.