HR-эксперт раскрыла, как часто россияне стали менять работу

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За последние пять лет россияне стали чаще менять работу, в среднем каждые два годы, а представители высокотехнологичных профессий — практически ежегодно. Об этом сообщила HR бизнес-партнер коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова. По ее информации, чаще всего постоянно меняют работу зумеры, которые акцентированы на опыте и развитии, а не стабильности.
«Средний срок работы в одной компании составляет сегодня примерно два года, в зависимости от сферы деятельности. Этот тренд появился около пяти лет назад и сохраняется до сих пор. В высокотехнологичных отраслях, где спрос на специалистов высок, сотрудники могут менять место работы каждый год», — поделилась эксперт в беседе с АГН «Москва».Вместе с тем стало известно, с чем у россиян ассоциируется конец рабочей недели — пятница. В Кемеровской области большинство связывают этот день, ожидаемо, с приближением отдыха и выходных, сообщает «Сiбдепо», а каждый пятый — радуется этому дню.
«17% уже предвкушают долгожданный отдых. Для 7% пятница ассоциируется с радостью и позитивными эмоциями, в то время как для 6% это просто еще один рабочий день», — пишет издание.Читайте также:
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