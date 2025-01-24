Опрос: около половины россиян потратили 50 тысяч рублей за новогодние праздники

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Около половины россиян потратили примерно 50 тысяч рублей за новогодние праздники из-за активных трат на досуг, такси и отдых. К соответствующим выводам пришло исследование Anderida Financial Group. Такая сумма, как отмечается, составляет 54% от их привычных трат за месяц.
«Также практически каждый второй из этого числа опрошенных отметил, что активно посещал магазины и покупал подарки. 35% респондентов признались, что им удалось сохранить уровень трат на прежнем уровне и они потратили около 35 тыс. рублей за праздники. 15% сказали, что им удалось сэкономить, так как они провели каникулы дома», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.Также были названы самые нестандартные новогодние посылки россиян — помпоны, электрический паяльник, адресная табличка, клубничная паста и отопительный котел. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование оператора экспресс-доставки СДЭК. Самой популярной категорией отправлений стали средства красоты и ухода за собой — каждое пятое отправление.
«Также среди необычных предметов, которые отправляли россияне друг другу в новогодние каникулы, оказались средство для роста ногтей, кресты, леггинсы с начесом, тряпка с рисунками, прибор ночного видения, гитарная педаль и бежевый шнур», — отмечает издание.Читайте также:
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