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Опрос: около половины россиян потратили 50 тысяч рублей за новогодние праздники

Фото: iStock/gregory_lee

Фото: iStock/gregory_lee

Около половины россиян потратили примерно 50 тысяч рублей за новогодние праздники из-за активных трат на досуг, такси и отдых. К соответствующим выводам пришло исследование Anderida Financial Group. Такая сумма, как отмечается, составляет 54% от их привычных трат за месяц.
«Также практически каждый второй из этого числа опрошенных отметил, что активно посещал магазины и покупал подарки. 35% респондентов признались, что им удалось сохранить уровень трат на прежнем уровне и они потратили около 35 тыс. рублей за праздники. 15% сказали, что им удалось сэкономить, так как они провели каникулы дома», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Также были названы самые нестандартные новогодние посылки россиян — помпоны, электрический паяльник, адресная табличка, клубничная паста и отопительный котел. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование оператора экспресс-доставки СДЭК. Самой популярной категорией отправлений стали средства красоты и ухода за собой ­— каждое пятое отправление.


«Также среди необычных предметов, которые отправляли россияне друг другу в новогодние каникулы, оказались средство для роста ногтей, кресты, леггинсы с начесом, тряпка с рисунками, прибор ночного видения, гитарная педаль и бежевый шнур», — отмечает издание.
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В Госдуме пообещали добраться до тарологов, нумерологов и экстрасенсов
Депутат Свинцов: мы доберемся до тарологов, нумерологов и экстрасенсов
24 января 2025, 12:48

Фото: iStock/Valeria Venezia

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов пообещал добраться до тарологов, нумерологов, экстрасенсов и гадалок, а также заявил, что внес законопроект о запрете рекламы их услуг. По его мнению, россияне относят «огромные» суммы денег различным мошенникам.
«Причем огромные суммы. И люди абсолютно не отдают себе отчет, зачем они это делают. Сейчас нервное время во всех смыслах этого слова, и людям нужна какая-то помощь, какая-то опора. И вместо того, чтобы опираться на свои семьи, на детей или родителей, наши граждане решили, что самый простой способ — пойти, чтобы тебе погадали», — пояснил он в беседе с RT.
Помимо этого, стало известно, что каждый шестой россиянин когда-либо становился жертвой мошенников и лишался денег либо имущества. К соответствующим выводам пришел опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». При этом 15% опрошенных заявили, что аферисты звонят им каждый день, четверти звонят несколько раз в неделю, еще четверти — несколько раз в месяц.
«Одному из шести россиян приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 12% — однократно, 5% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем — среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (19%)», — отмечает издание.
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Треть геймеров в России записывают пароли от личных кабинетов в блокноты
24 января 2025, 12:36

Фото: iStock/AnnaStills

Треть геймеров в России все еще записывают пароли от личных кабинетов в бумажные блокноты. К соответствующим выводам пришел совместный опрос почты Mail и Hi-Tech Mail. При этом четверть опрошенных, как отмечается, и вовсе не заботятся о том, как хранить реквизиты от своих учетных записей.
«Как показало исследование, только 14% респондентов пользуются безопасными менеджерами паролей, которые помогают надежно хранить и создавать уникальные комбинации. В числе других вариантов, где пользователи хранят тайные комбинации: приложения для заметок и сообщения в мессенджера», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
Тем временем выяснилось, что мошенники научились выдавать инструменты для перехвата данных банковских карт за приложения государственных сервисов. Как сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с RT, больше всего подвержены риску пользователи устройств на базе ОС Android, так как в них разрешена установка приложений из неизвестных источников.
«Это дает киберпреступникам возможность распространять вредоносные программы под видом легитимных приложений. Чтобы защитить себя, пользователям необходимо проявлять осторожность: загружать приложения только из проверенных источников, регулярно обновлять операционную систему и антивирусное ПО, а также отключать NFC, если он не используется», — пояснил собеседник телеканала.
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«Покрылось чёрным»: Ученый объяснил мощную тёмную вспышку на Солнце
Ученый Эйсмонт: Солнце светит сквозь черноту, нужно готовиться к последствиям
24 января 2025, 12:35

Фото: iStock/noLimit46

На Солнце зафиксировали редкое явление — выброс плазмы чёрного цвета, который длился около трёх часов. По данным учёных, вспышка сопровождалась выбросом холодного протуберанца с большим количеством нейтрального водорода. Вещество постепенно разрушалось, но на протяжении трёх часов в солнечной короне наблюдалось чёрное облако плазмы.
Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» рассказал подробнее о черной плазме.

«Плазма, которая исходит от Солнца, это ядра водорода. То есть это уже ионизированный водород, но встречаются и неионизированные — нейтральные атомы, которые поглощают солнечные фотоны. И солнце покрывается черным облаком, сквозь которое приходится светить. Это как тучи, которое небо закрывают», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что это явление, действительно, очень редкое.

«Солнце частично покрывается чем-то чёрным, потому что не пропускает видимые фотоны. Это нам не грозит. Солнце сейчас в такой высокой фазе активности, периодически бывают выбросы плазмы и начинаются всякие явления — например, буря», — сказал ученый.

По его словам, последние три мощных выброса могут достичь земли и начнутся какие-то явления.

«Не всегда удаётся точно и надёжно предсказать последствия этих выбросов. Но лучше всегда быть готовым, чтобы их правильно встретить — морально не пугаться», — посоветовал Эйсмонт.

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Блогерам Поперечному* и Мэддисону грозит депортация из США по новому указу Трампа
24 января 2025, 12:26

Фото: iStock/Motortion

Три российских блогера попали под действие указа президента США Дональда Трампа о депортации мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что из Штатов могут депортировать стендап-комика Данилу Поперечного*, бодибилдера Александра Шпака и блогера Илью Давыдова (Мэддисона).

По данным канала, власти США могут в скором времени депортировать сотни россиян, которые в настоящее время находятся в депортационных тюрьмах.

Все эти россияне формально просили убежища, проходя через сухопутную границу с Мексикой или в аэропортах. После они ждали решений офицеров службы ICE с решением судов на временный въезд по упрощённой программе, которая была приостановлена после вступления Трампа в должность главы государства.

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В Госдуме раскрыли средний возраст деторождения
Депутат Бессараб: средний возраст рождения первенца в Москве составил 30 лет
24 января 2025, 12:10

Фото: istockphoto/molka

Средний возраст россиянок, которые родили первого ребенка, составил 30 лет в Москве и 26 лет в среднем по стране. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, это большая проблема, так как женщины теряют часть своего фертильного возраста, когда родить ребенка можно без каких-либо осложнений.
«Даже в 1990-е молодые люди чаще решались на рождение ребенка, часто это были студенческие семьи. Сегодня средний возраст рождения — 26 лет по России и около 30 лет в Москве. Это говорит о том, что молодые люди теряют часть фертильного возраста, когда можно спокойно, без проблем, без специальных программ родить ребенка», — посетовала парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что для России в приоритете улучшение демографии с повышением благосостояния семей в стране. Он отметил важность сохранения и развития основ семьи, добавив, что особое внимание необходимо многодетным семьям. Президент заключил, что именно семья является мощным оплотом для страны, человека и общества, поскольку в ней закладывается нравственность, а также сопричастность к судьбе Отечества и любовь к нему.

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HR-эксперт объяснил, почему зумеры не боятся увольнений
HR-эксперт Мурадян: зумеры не боятся увольнений из-за доступа к онлайн-заработку
24 января 2025, 12:05

Фото: istockphoto/Dacharlie

Зумеры не боятся увольнений и не держатся за работу, так как не связывают ее со своей идентичностью в отличие от прошлых поколений, а считают лишь одной из частей жизни. Об этом заявил член экспертного совета Госдумы, HR-эксперт Гарри Мурадян. По его мнению, молодое поколение также имеет доступ к большему количеству ресурсов и проще находит способы заработка в интернете.
«Зумеры выросли в эпоху цифровизации и быстрого доступа к информации. Они привыкли к изменениям и адаптации, что делает их более гибкими в вопросах карьеры. В отличие от предыдущих поколений, которые часто связывали свою идентичность с работой, молодые люди рассматривают карьеру как часть своей жизни, а не ее основную составляющую», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Мурадян подчеркнул, что помимо этого зумеры ставят в приоритет личное счастье и эмоциональное здоровье, а работу, воспринимаемую как возможность для реализации, готовы легко поменять.
«Преимущество зумеров перед более старшим поколением заключается в их смелости принимать решения, готовности к риску и способности адаптироваться к новым условиям», — заключил он.
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Китайский Новый год 2025: какого числа, как отмечают, традиции и история
24 января 2025, 11:58

Фото: istockphoto / olaf1741

Китайский Новый год, известный также как Праздник Весны, — это один из самых значимых и ярких праздников. Этот торжественный период наполнен особыми традициями и яркими фестивалями. Подготовка к китайскому Новому году начинается за несколько недель до праздника, и само празднование может длиться более двух недель. Завершаются торжества Праздником фонарей, который считается одним из самых ярких и красочных в Китае. «Радио 1» расскажет об истории праздника и том, как его отмечают во всём в Китае и мире.

Что такое китайский Новый год


Китайский Новый год, известный как Чуньцзе, является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. В китайской культуре он также известен как Лунный Новый год, Весенний фестиваль или Праздник весны.

Праздник знаменует начало нового года согласно традиционному китайскому лунно-солнечному календарю.

Когда отмечается китайский Новый год в 2025 году


Новый год по восточному календарю не имеет определённой даты, каждый год праздник отмечается в разные дни в период с 21 января по 21 февраля.

Второе новолуние после зимнего солнцестояния произойдёт 29 января 2025 года. Эта дата станет началом Нового года по восточному календарю.

Примечательно, что в Китае будут встречать не 2025 год, а 4722-й.

Как появился китайский Новый год


Китайский Новый год — один из старейших праздников в мире. Согласно легенде, его основал китайский император, который занял трон более 4000 лет назад. Он собрал своих советников, чтобы они поклонились небу и земле, и с тех пор этот день стал считаться началом первого лунного месяца в китайском календаре. Когда Китай перешёл на григорианский календарь, китайский Новый год стал называться Праздником весны. В этом названии заключён глубокий смысл: несмотря на холода, люди уже приветствуют весну и связанные с ней надежды на новые начинания.

Однако есть и мифологическая версия образования праздника. Легенда гласит, что злой дух Нянь ежегодно приходил в деревни, чтобы уничтожать урожай, животных и дома.

Местные жители обнаружили, что Нянь боится красного цвета, громких звуков и яркого света. Чтобы защитить себя, они начали украшать дома красными лентами, развешивать фонари, зажигать фейерверки и громко хлопать в барабаны. Эти традиции отпугнули чудовище, и люди стали ежегодно повторять ритуалы в канун Нового года, чтобы обезопасить себя. Так мифологическая борьба с Нянем легла в основу праздника.

Фото: istockphoto / Toa55

Сколько длится китайский Новый год


Продолжительность праздника составляет 15 дней: в первый день отмечается Новый год, а затем в течение следующих 14 дней в городах проходят народные гулянья. Однако официальные выходные в КНР длятся всего неделю.

Кроме того, Новый год в Китае также является праздником весны, поскольку считается, что в это время природа пробуждается после зимнего периода.

Почему в Китае живут по лунному календарю


В Китае традиционно используется лунно-солнечный календарь, потому что он исторически был связан с сельским хозяйством и помогал точно определять сезоны для посева и сбора урожая. Календарь также определяет даты традиционных праздников, таких как китайский Новый год.

Несмотря на то, что для повседневных дел используется григорианский календарь, лунно-солнечный календарь сохраняет свою важность для праздников и обрядов, отражая глубокое уважение к природе и культурным традициям.

Как отмечают китайский Новый год в Китае и в мире


Китайский Новый год — это яркое и грандиозное событие, которое отмечается не только в Китае, но и во многих странах с китайской диаспорой.

В Китае праздник начинается с тщательной подготовки: люди убирают дома, чтобы избавиться от старого и встретить новый год с чистотой и порядком. Дома украшаются красными фонариками, вырезками и надписями, которые символизируют удачу и защиту от злых духов. В канун Нового года китайцы собираются с семьей за праздничным ужином, на котором подают традиционные блюда. В полночь запускаются фейерверки, которые, по верованиям, отпугивают злых духов и приносят счастье.

Особое внимание уделяется красным конвертам с деньгами — хунбао, которые старшие члены семьи дарят младшим, желая им удачи и благополучия.

Танцы драконов и львов на улицах — это неотъемлемая часть праздника, которые сопровождаются шумной музыкой и фейерверками, создавая атмосферу веселья и радости.

В странах с китайской диаспорой — например, в Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, Таиланде и США — также проходят масштабные празднования. Здесь устраиваются парады, уличные фестивали и культурные мероприятия, отражающие местные традиции и обычаи. В Сингапуре и Малайзии, например, проводят Парад Чингай, а в Вьетнаме отмечают Тет — вьетнамский Новый год, который имеет свои особенности, но также базируется на лунном календаре.

Фото: istockphoto / SeventyFour

Что такое хунбао и почему его дарят на китайский Новый год


Хунбао — это красный конверт, в который традиционно кладут деньги. Его дарят на разные праздники. Особенно популярна эта традиция на китайский Новый год, когда взрослые дают деньги детям или молодоженам, чтобы пожелать удачи и процветания.

Красный цвет конверта символизирует удачу и защиту от злых духов, а сам подарок выражает пожелание счастья и благополучия на весь год. Такой жест означает, что даритель делится своей удачей с получателем, надеясь, что она принесет ему счастье и достаток.

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В Подмосковье за год ликвидировали более 200 аварийных недостроев
24 января 2025, 11:51

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 200 объектов незавершённого строительства, находившихся в аварийном состоянии, ликвидировали в Московской области в 2024 году, часть из них снесли, а часть привели в порядок, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.
«По итогам 2024 года органы местного самоуправления ликвидировали 203 аварийных недостроя, из них 174 было снесено, пять объектов привели в нормативное состояние, а 27 вовлекли в хозяйственный оборот, в том числе через приватизацию, для последующего восстановления», — говорится в сообщении.
В 2025-2026 гг. в Московской области планируется решить судьбу ещё 414 недостроенных объектов. По каждому из них был проведён анализ, в результате 264 недостроя должны снести, 53 — достроить, а 94 — вовлечь в хозяйственный оборот.

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#снос
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#подмосковье
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На Кемеровскую область обрушились штормовой ветер и аномальные морозы
24 января 2025, 11:51

Фото: iStock/ES3N

На Кемеровскую область минувшим вечером, 22 января, после весенней погоды резко обрушился штормовой ветер и аномальные морозы. Штормовой ветер с порывами до 30 м/с срывал крыши с домов, декоративные городские элементы, опрокидывал горки на детских площадках, выбивал стекла на остановках общественного транспорта.
«В администрации Кемерова сообщили, что устраняют последствия шторма. Жители региона, которые столкнулись с последствиями штормового ветра, могут сообщить об этом круглосуточно по телефону 112. По этому же номеру можно оставить заявку на выезд аварийной бригады», — пишет «Сiбдепо».
Тем временем в Москве весенние температуры отразились даже на постояльцах зоопарка. Там из-за оттепели даже проснулись гималайские медведи Аладдин и Бабуля, а вместе с ними и бурый медведь Гром. Как сообщает АГН «Москва», когда похолодание вернулось, косолапые снова ушли в спячку.
«Во время оттепели бурый медведь Гром, а также гималайские медведи Аладдин и Бабуля, живущие на «Острове зверей» на новой территории, ненадолго выходили из спячки. Они немного побродили по своей берлоге, но на улице не показывались. Сейчас, в связи с новым похолоданием, они снова заснули», — приводят в агентстве заявление пресс-службы зверинца.
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