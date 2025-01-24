HR-эксперт объяснил, почему зумеры не боятся увольнений

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Зумеры не боятся увольнений и не держатся за работу, так как не связывают ее со своей идентичностью в отличие от прошлых поколений, а считают лишь одной из частей жизни. Об этом заявил член экспертного совета Госдумы, HR-эксперт Гарри Мурадян. По его мнению, молодое поколение также имеет доступ к большему количеству ресурсов и проще находит способы заработка в интернете.
«Зумеры выросли в эпоху цифровизации и быстрого доступа к информации. Они привыкли к изменениям и адаптации, что делает их более гибкими в вопросах карьеры. В отличие от предыдущих поколений, которые часто связывали свою идентичность с работой, молодые люди рассматривают карьеру как часть своей жизни, а не ее основную составляющую», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.Мурадян подчеркнул, что помимо этого зумеры ставят в приоритет личное счастье и эмоциональное здоровье, а работу, воспринимаемую как возможность для реализации, готовы легко поменять.
«Преимущество зумеров перед более старшим поколением заключается в их смелости принимать решения, готовности к риску и способности адаптироваться к новым условиям», — заключил он.Читайте также:
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