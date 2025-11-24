Эксперт раскрыл, сколько тратили россияне на отдых за границей в 2025 году
Россияне тратили на отдых за границей в среднем 1,2 тысячи долларов (95 тысяч рублей) на человека в 2025 году. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации Туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.
По его словам, которые приводит «Татар-информ», стоимость туров в уходящем году выросла примерно на 10%, хотя по некоторым странам осталась неизменной. Указанная сумма включает затраты на перелет и проживание, но не учитывает расходы на экскурсии и развлечения.
На более дорогих направлениях, таких как Кения или Эфиопия, расходы российских туристов достигали 250 тысяч рублей на человека с авиабилетами. Собеседник агентства также отметил, что при отсутствии в отеле концепции «все включено» затраты на питание составляют еще около 50 долларов в день на человека.
Читайте также: