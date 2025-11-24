Эксперт раскрыл, сколько тратили россияне на отдых за границей в 2025 году

24 ноября 2025, 11:40

АТОР: россияне тратили на отдых за границей в среднем 95 тысяч рублей в 2025 году

Фото: iStock/FTiare

Россияне тратили на отдых за границей в среднем 1,2 тысячи долларов (95 тысяч рублей) на человека в 2025 году. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации Туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.