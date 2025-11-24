Россиянам объяснили, кому положена тринадцатая зарплата в декабре

24 ноября 2025, 03:13

Эксперт Чихачев: В России работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату

Фото: iStock/Atstock Productions

Работодатель не обязан выплачивать работникам так называемую «тринадцатую зарплату» в конце года. Об этом агентству «Прайм» сообщил управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.





Эксперт пояснил, что «тринадцатая зарплата» — это народное название годовой премии. Она считается дополнительным вознаграждением по итогам работы за календарный год, которое работники обычно получают в декабре.



Трудовой кодекс Российской Федерации не регламентирует эту выплату. Более того, он не содержит термина «тринадцатая зарплата».



Право на получение такой премии возникает только в случае, если она предусмотрена трудовым или коллективным договором, либо положением об оплате труда и премировании.





Эксперт раскрыл, выгодно ли присоединять отпуск к новогодним праздникам

«В этом году, на фоне осторожности бизнеса и роста издержек, мы видим, что компании реже обещают автоматическую «тринадцатую» всем», — предупредил Чихачев.