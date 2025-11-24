Россиянам объяснили, кому положена тринадцатая зарплата в декабре
Работодатель не обязан выплачивать работникам так называемую «тринадцатую зарплату» в конце года. Об этом агентству «Прайм» сообщил управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
Эксперт пояснил, что «тринадцатая зарплата» — это народное название годовой премии. Она считается дополнительным вознаграждением по итогам работы за календарный год, которое работники обычно получают в декабре.
Трудовой кодекс Российской Федерации не регламентирует эту выплату. Более того, он не содержит термина «тринадцатая зарплата».
Право на получение такой премии возникает только в случае, если она предусмотрена трудовым или коллективным договором, либо положением об оплате труда и премировании.
Работодатель вправе выплачивать это вознаграждение в качестве поощрения за добросовестный труд или выдающиеся результаты.
«В этом году, на фоне осторожности бизнеса и роста издержек, мы видим, что компании реже обещают автоматическую «тринадцатую» всем», — предупредил Чихачев.Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что средняя зарплата в РФ составит 110 тыс. рублей по итогам 2025 года.
В начале ноября результаты исследования сервиса SuperJob показали, что основным источником вдохновения для россиян остается зарплата. Однако мужчины чаще связывают свою мотивацию с финансовыми аспектами, чем женщины.