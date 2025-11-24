Достижения.рф

Россиянам объяснили, кому положена тринадцатая зарплата в декабре

Эксперт Чихачев: В России работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату
Фото: iStock/Atstock Productions

Работодатель не обязан выплачивать работникам так называемую «тринадцатую зарплату» в конце года. Об этом агентству «Прайм» сообщил управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.



Эксперт пояснил, что «тринадцатая зарплата» — это народное название годовой премии. Она считается дополнительным вознаграждением по итогам работы за календарный год, которое работники обычно получают в декабре.

Трудовой кодекс Российской Федерации не регламентирует эту выплату. Более того, он не содержит термина «тринадцатая зарплата».

Право на получение такой премии возникает только в случае, если она предусмотрена трудовым или коллективным договором, либо положением об оплате труда и премировании.

Работодатель вправе выплачивать это вознаграждение в качестве поощрения за добросовестный труд или выдающиеся результаты.

«В этом году, на фоне осторожности бизнеса и роста издержек, мы видим, что компании реже обещают автоматическую «тринадцатую» всем», — предупредил Чихачев.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что средняя зарплата в РФ составит 110 тыс. рублей по итогам 2025 года.

В начале ноября результаты исследования сервиса SuperJob показали, что основным источником вдохновения для россиян остается зарплата. Однако мужчины чаще связывают свою мотивацию с финансовыми аспектами, чем женщины.
Мария Моисеева

