Филолог рассказала о значительном изменении в темпе речи россиян в ближайшем будущем
Через пару десятков лет россияне станут говорить быстрее и начнут активнее сокращать слова. На это есть ряд причин, но одна из главных — желание сэкономить время. Такое мнение высказала в беседе с РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру» и кандидат филологических наук Ксения Киселева.
По словам филолога, современная речь уже стала намного быстрее, чем была сто лет назад. И с каждым годом тенденция к «сокращению» слов становится все более очевидной.
«Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», — предупредила она.Киселева отметила распространение компрессивов — сокращенных форм слов в повседневном общении. Такие сжатия как «щас» вместо «сейчас» и «грит» вместо «говорит» теперь встречаются не только в неформальной обстановке, но и в официальных ситуациях.
Специалисты по фонетике прогнозируют, что в ближайшие 25 лет появится намного больше «кратких» вариантов для разных слов на фоне стремления людей делиться информацией быстрее.