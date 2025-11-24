Филолог рассказала о значительном изменении в темпе речи россиян в ближайшем будущем

24 ноября 2025, 05:02

Филолог Киселева: Темп речи россиян значительно ускорится через 25 лет

Фото: iStock/Oleg Elkov

Через пару десятков лет россияне станут говорить быстрее и начнут активнее сокращать слова. На это есть ряд причин, но одна из главных — желание сэкономить время. Такое мнение высказала в беседе с РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру» и кандидат филологических наук Ксения Киселева.





По словам филолога, современная речь уже стала намного быстрее, чем была сто лет назад. И с каждым годом тенденция к «сокращению» слов становится все более очевидной.





«Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», — предупредила она.