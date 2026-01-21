Эксперт раскрыл три главных правила для сильной рассады на подоконнике

21 января 2026, 18:18

Биолог объяснил, как создать оптимальные условия для рассады в квартире

Фото: Istock/Natalia Kuzina

Биолог Михаил Воробьёв объяснил россиянам правила выращивания рассады в квартире. Эксперт отметил, что в городских условиях растениям часто не хватает естественного света из-за пасмурной погоды или затенения окна.





В беседе с «RT» Воробьёв посоветовал использовать для рассады бытовые светильники или фитолампы. По его словам, очень важно контролировать температуру, чтобы растения не вытягивались.

«Постараться её выставить на какое-нибудь более прохладное окно. Или, как вариант, сделать такой мини-антипарничок. То есть отгородить подоконник от комнаты плёнкой и чуть-чуть приоткрыть форточку. Естественно, когда на улице не очень холодно... Если будет +16...+18 °C — это оптимальный вариант», — пояснил специалист.