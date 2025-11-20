Эксперт раскрыл, выгодно ли присоединять отпуск к новогодним праздникам

20 ноября 2025, 17:50

Экономист Балынин: присоединять отпуск к новогодним выходным в декабре выгоднее

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Россиянам выгоднее присоединять отпуск к новогодним праздникам в декабре, а не в январе. Об этом предупредил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.





По его словам, расчет среднего заработка включает оклад, сдельную оплату, проценты от выручки, надбавки, доплаты, премии и другие поощрения.





«В декабре 2025 года будет 22 рабочих дня и девять выходных. Если работник получает 80 тыс. рублей в месяц, а его средний дневной заработок составляет 2,5 тыс. рублей, отпуск с 17 по 30 декабря позволит отдыхать почти месяц. За этот период отпускные составят 35 тыс. рублей, а зарплата за 12 рабочих дней — около 43,6 тыс. рублей. Общая сумма выплат за декабрь будет 78,6 тыс. рублей», — пояснил Балынин «Газете.Ru».

