Эксперт раскрыл, выгодно ли присоединять отпуск к новогодним праздникам

Экономист Балынин: присоединять отпуск к новогодним выходным в декабре выгоднее
Россиянам выгоднее присоединять отпуск к новогодним праздникам в декабре, а не в январе. Об этом предупредил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, расчет среднего заработка включает оклад, сдельную оплату, проценты от выручки, надбавки, доплаты, премии и другие поощрения.
«В декабре 2025 года будет 22 рабочих дня и девять выходных. Если работник получает 80 тыс. рублей в месяц, а его средний дневной заработок составляет 2,5 тыс. рублей, отпуск с 17 по 30 декабря позволит отдыхать почти месяц. За этот период отпускные составят 35 тыс. рублей, а зарплата за 12 рабочих дней — около 43,6 тыс. рублей. Общая сумма выплат за декабрь будет 78,6 тыс. рублей», — пояснил Балынин «Газете.Ru».
За отпуск в январе, по его словам, работник также получит 35 тыс. рублей отпускных. Однако зарплата за оставшиеся дни составит всего 26,7 тыс. рублей. Итоговая сумма составит 61,7 тыс. рублей. Таким образом, выгоднее взять отпуск в декабре, а не в январе.
Тем временем вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал «Москве 24», что на новогодние праздники можно поехать отдыхать в Великий Устюг, Кострому, Рязань или Ярославль.
Он добавил, что это время для посещения горнолыжных курортов — Красной Поляны, Архыза, Шерегеша, Домбая, Приэльбрусья или Белокурихи.
«В настоящее время средний чек на двоих на поездки по России составляет около 100–120 тысяч. Стоимость путешествия всегда зависит от нескольких ключевых факторов: цены перелёта, курса валют и сезона», — отметил Горин.
Эксперт уточнил, что в октябре в отпуск можно съездить дешевле, чем в июле, а в начале декабря путешествие обойдётся на 30–50% дешевле, чем в конце того же месяца.