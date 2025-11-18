В Госдуме рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем

18 ноября 2025, 08:59

Депутат Бессараб рассказала, что 31 декабря будет в России выходным днем

Фото: iStock/Kusska

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подтвердила, что 31 декабря будет официальным выходным днем. Об этом пишет РИА Новости.