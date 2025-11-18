В Госдуме рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подтвердила, что 31 декабря будет официальным выходным днем. Об этом пишет РИА Новости.
Новогодние праздники начнутся 31 декабря и продлятся до 11 января. Россияне вернутся к своим рабочим обязанностям с 12 января.
По словам Бессараб, предстоящие новогодние каникулы 2025–2026 годов станут самыми продолжительными за последние 12 лет. Стоит отметить, что с 2013 года длительность новогодних выходных обычно составляла от 10 до 11 дней.
