Эксперт раскрыла, как действуют препараты для похудения

09 сентября 2026, 04:59

РИА Новости: препараты для похудения не могут заменить активный образ жизни

Фото: iStock/Olga Yastremska

Препараты для снижения веса не могут заменить здоровый образ жизни. Их следует использовать лишь как дополнение к диете и физической нагрузке, заявила РИА Новости директор направления по лечению ожирения Бостонского медицинского центра и представитель Американского общества по изучению ожирения Ивания Ризо.