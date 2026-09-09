Эксперт раскрыла, как действуют препараты для похудения
Препараты для снижения веса не могут заменить здоровый образ жизни. Их следует использовать лишь как дополнение к диете и физической нагрузке, заявила РИА Новости директор направления по лечению ожирения Бостонского медицинского центра и представитель Американского общества по изучению ожирения Ивания Ризо.
По словам эксперта, все официально одобренные схемы лечения ожирения предусматривают приём медикаментов на фоне низкокалорийного рациона и повышенной двигательной активности. Препараты не призваны подменять меры по коррекции образа жизни — они должны применяться в комплексе с ними.
Ризо отметила, что самостоятельные попытки похудеть за счёт изменения привычек зачастую дают лишь умеренный эффект, который к тому же непросто удержать в долгосрочной перспективе. В то же время клинические испытания показали, что такие средства, как семаглутид и тирзепатид (используемые в терапии диабета и для снижения массы тела), позволяли пациентам в среднем уменьшить вес на 15% и 20% соответственно.
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