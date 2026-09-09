В Роспотребнадзоре предупредили о всплеске заболеваемости ОРВИ

09 сентября 2026, 04:51

Роспотребнадзор: рост заболеваемости ОРВИ в России начнётся в середине сентября

Фото: iStock/Rafael Abdrakhmanov

По прогнозу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России рост заболеваемости ОРВИ ожидается примерно к середине сентября. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.





Как пояснила специалист, всплеск заболеваемости связан с сезонными социальными процессами. В начале сентября формируются коллективы в школах и детских садах, а люди возвращаются из отпусков на рабочие места. При этом максимальная нагрузка на эпидемиологическую ситуацию приходится на конец августа — в этот период наблюдается активное перемещение людей, которые едут к местам работы и учёбы.



«И первую волну (заболеваемости ОРВИ - ред.) мы видим ежегодно во второй декаде сентября, это константа», — сказала Попова.