Туристам рассказали, почему не следует посещать место пропажи Усольцевых

09 сентября 2026, 03:08

Власти призвали туристов не ходить к месту пропажи Усольцевых из-за медведей

Фото: iStock/daniilphotos

В Красноярском крае растёт опасность встреч с медведями в районе Кутурчинского Белогорья. Об этом ТАСС рассказала глава администрации Минского сельсовета Наталья Бондарь.