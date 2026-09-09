Туристам рассказали, почему не следует посещать место пропажи Усольцевых
В Красноярском крае растёт опасность встреч с медведями в районе Кутурчинского Белогорья. Об этом ТАСС рассказала глава администрации Минского сельсовета Наталья Бондарь.
Местные жители всё чаще замечают хищников неподалёку от населённых пунктов, им регулярно присылают видеозаписи и сообщения о встречах с животными. В связи с непростой ситуацией туристам и тем, кто собирает дикоросы, настоятельно советуют воздержаться от походов в тайгу, в том числе в район Кутурчинского Белогорья. По словам Бондарь, сами местные стараются не подвергать себя риску. Напомним, что в сентябре 2025 года в этих местах во время турпохода пропала семья Усольцевых.
Кутурчинское Белогорье — живописный горный хребет в Красноярском крае: его отличают необычные по форме скалы и густые хвойные леса. Неподалёку расположен посёлок Кутурчин, численность населения которого составляет около 30 человек. В состав Минского сельсовета входит семь населённых пунктов — все они удалены от Кутурчина не менее чем на 50 км.
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