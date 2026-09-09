В Руспродсоюще назвали самый подешевевший продукт в августе
В августе в России сильнее всего подешевел картофель. Его цена снизилась на 16,5 %, пишет РИА Новости со ссылкой на Руспродсоюз.
Средние розничные цены на этот овощ к концу месяца составили 59,1 рубля за килограмм. Вместе с тем в Руспродсоюзе назвали другие овощи, заметно подешевевшие в августе: они вошли в пятёрку лидеров по снижению цен.
Так, капуста упала в цене на 16,4 %, морковь — на 12,6 %, столовая свёкла — на 11,8 %. Кроме того, подешевели помидоры (на 8,4 %) и лук (на 8,2 %). Все эти овощи относятся к так называемому борщевому набору.
Ранее учёные рассказали, какие продукты провоцируют бессоницу и ночные кошмары. В их числе оказалось молоко и его производные.
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