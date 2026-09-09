В Руспродсоюще назвали самый подешевевший продукт в августе

09 сентября 2026, 02:30

РИА Новости: картофель в августе подешевел больше других продуктов

Фото: iStock/william87

В августе в России сильнее всего подешевел картофель. Его цена снизилась на 16,5 %, пишет РИА Новости со ссылкой на Руспродсоюз.