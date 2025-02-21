Эксперт раскрыла, как не дать ребенку стать дроппером

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Нужно учить детей финансовой грамотности, критическому мышлению, осторожному отношению к незнакомцам, чтобы они не попали под влияние мошенников и не стали дропперами — теми, через чьи счета злоумышленники переводят краденные деньги, в том числе на Украину. Об этом заявила детский омбудсмен РТ Ирина Волынец.
Однако самый лучший вариант, по ее мнению, — это контроль за расходами ребенка.
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«По детским картам, по данным банков, проходит около десяти миллиардов рублей в год — это огромные цифры. Понятно, что большая часть этих денег идет на игры, на разные покупки, встроенные в мобильных приложениях», — пояснила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.Волынец подчеркнула, что родителям, чей ребенок перевел деньги незнакомым людям, следует немедленно обращаться в полицию, так как сокрытие данного факта лишь усугубит вину.
«В случае, если будет возбуждаться уголовное дело, это может привести к таким последствиям, что даже ребенка могут лишить свободы», — добавила омбудсмен.Читайте также:
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Данил Пономарев