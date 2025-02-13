В России призвали запретить УДО осужденным за преступления против детей

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец выступила с законодательной инициативой о запрете условно-досрочного освобождения (УДО) для тех, кто был осужден за преступления против детей. Об этом она рассказала в беседе с «Татар-информом».
«Мы выступили с законодательной инициативой о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ о невозможности выйти по условно-досрочному освобождению тем преступникам, которые преступили закон в отношении жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей», — заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.Также Волынец предложила снизить возраст уголовной ответственности за такие преступления, так как насилие против малолетних детей порой совершают и 14-летние подростки. По ее мнению, многие несовершеннолетние преступники понимают, что им не будет грозить никакая ответственность.
Читайте также:
В России поддержали инициативу поднять декретные пособия студенткам в 10 раз
Студентов с детьми предлагают переводить с платного обучения на бесплатное
Закон о запрете чайлдфри в России внесут в Госдуму во вторник
Данил Пономарев