Эксперт раскритиковал идею регистрации геймеров через Госуслуги

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Идея регистрации геймеров через Госуслуги является избыточной и неясной, заявил директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущий эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко. По его словам, инициатива равнозначна предложению идентифицировать каждого ребенка при входе в магазин детских товаров.
«Акцент делается не на улучшении или развитии, а скорее на запрете. В игровую индустрию вовлечены множество участников: от пользователей до производителей, и сложно увидеть, кто из них получит пользу от предлагаемых изменений. <…> Идея регистрации всех игроков через портал Госуслуги избыточна и неясна», — подчеркнул эксперт в беседе с RuNews24.ru.Горбаченко также отметил, что маркировка игр, о которой говорится в инициативе, уже существует — индустрия уже разработала и ввела по крайней мере два типа маркировки, что отразится на опыте игроков в положительном ключе.
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