Видеоигра школьника из Власихи названа лучшей на фестивале робототехники

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Ученики Власихинской школы «Перспектива» успешно выступили на VIII чемпионате робототехники RoboSpace 2024, который проходил в Королёве. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Видеоигра ученика 8 класса Андрея Григорьева «Школьные бега 2024» заняла первое место среди представленных на фестивале проектов. Все судьи, а также глава Королёвского городского округа Игорь Трифонов заинтересовались работой. Они с интересом смотрели презентацию, давали школьнику консультации по оптимизации кода игры. Ученик работал над проектом целый год», – пояснили в пресс-службе.Остальные проекты робототехников из Власихи тоже вызвали актуальными и интерес у судей и зрителей фестиваля. Всем ребятам вручили дипломы участников.
Читайте также:
Братья-школьники из Подмосковья стали чемпионами мира по ментальной арифметике
Школьники Московской области начали мастерить скворечники к весне
Более 550 тысяч подмосковных школьников примут участие в «Уроке цифры»
Лора Луганская