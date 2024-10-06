В России появится игра про СВО

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В России появится новая компьютерная игра про спецоперацию «Отряд 22: ZOV». Как пишут «Известия», ее разработку уже одобрили в Минобороны. Уточняется, что военное ведомство проконсультирует разработчиков, однако финансировать проект не будет. За достоверность игры возьмет на себя ответственность герой РФ Владислав Головин с позывным «Струна».
Геймеры узнают о том, что происходило в Авдеевке, Мариуполе и Донбассе, познакомятся с оружием, военной техникой и экипировкой.
По словам продюсера игры Александра Толкача, игроки виртуально поучаствуют в боях в реальном времени. Предусмотрена тактическая пауза, чтобы оценить обстановку и раздать приказы. Таким образом к продукту приобщатся россияне, у которых разный игровой опыт.
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