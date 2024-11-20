S.T.A.L.K.E.R. 2: почему игру хотят запретить в России и можно ли будет в неё играть

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С момента выхода первой части игры прошло более 15 лет, и фанаты с нетерпением ожидают возможности вернуться в этот загадочный и опасный мир. «Радио 1» расскажет, можно ли будет поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 в России и чего стоит ожидать от новинки.
Что такое S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2 — это долгожданное продолжение культовой серии игр, созданной украинской студией GSC Game World.
Первая часть, вышедшая в 2007 году, завоевала сердца миллионов игроков благодаря уникальной атмосфере постапокалиптического мира, вдохновленного произведениями братьев Стругацких и катастрофой на Чернобыльской АЭС. Игра сочетает в себе элементы шутера от первого лица, ролевой игры и симулятора выживания, предлагая игрокам исследовать опасные территории, выполнять миссии и взаимодействовать с различными фракциями.
Сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2
Действия игры разворачиваются в альтернативной реальности, где в результате второй катастрофы на Чернобыльской АЭС образовалась аномальная зона, полная опасностей и загадок.
Игроки вновь окажутся в роли сталкера — исследователя и искателя артефактов, который отправляется в Зону в поисках артефактов и возможности заработать.
Разработчики обещают глубокую нелинейную историю с множеством развилок и концовок, зависящих от действий игрока.
Почему S.T.A.L.K.E.R. 2 хотят запретить на территории РФ
Вопрос о возможном запрете игры S.T.A.L.K.E.R. 2 в России возник на фоне политической и культурной ситуации. Некоторые российские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу того, как игра может повлиять на восприятие исторических событий, связанных с Чернобылем, а также на образ постсоветского пространства в целом
Кроме того, учитывая текущие политические отношения между Россией и Украиной, выпуск игры украинской студией может вызвать дополнительные споры и противоречия.
Можно ли играть в S.T.A.L.K.E.R. 2 в России
Компания GSC Game World приняла решение о запрете продажи игры S.T.A.L.K.E.R. 2 в России как в физическом, так и в цифровом формате. Тем не менее, предзаказы на цифровые издания, оформленные игроками до 15 марта 2022 года, были сохранены.
Однако геймеры находят способы обхода запрета, прибегая к посредникам, которые передают им игровые новинки через другие регионы, предоставляя их в виде активационных ключей или подарков.
S.T.A.L.K.E.R. 2 также доступен по подписке Xbox Game Pass, но в России оформить подписку официально невозможно из-за приостановки деятельности Microsoft. Ключи для Steam и Xbox Game Pass можно найти на таких платформах, как Avito и Wildberries.
Так что, несмотря на возможные ограничения и запреты, игроки в России все еще могут найти способы насладиться S.T.A.L.K.E.R. 2.
Почему разработка игры S.T.A.L.K.E.R. 2 была такой долгой
Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 была долгим и сложным процессом, который начался еще в 2010 году. За это время проект столкнулся с множеством трудностей, включая финансовые проблемы, закрытие студии и последующее возобновление работы над игрой.
Кроме того, разработчики стремились создать игру нового поколения с использованием современных технологий и графических возможностей, что потребовало значительных ресурсов и времени. В результате всех этих факторов игра несколько раз откладывалась, но в итоге обещает стать достойным продолжением легендарной серии.
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