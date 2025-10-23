В России бездомные принудительно работают в «домах трудолюбия» за еду

23 октября 2025, 13:14

Фото: iStock/Srdjanns74

В России бездомных принудительно отправляют в так называемые «дома трудолюбия», где их заставляют работать за еду. Об этом рассказал бывший постоялец таких учреждений, руководитель одного из приютов «Дом трудолюбия Ной» Иван.