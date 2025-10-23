В России бездомные принудительно работают в «домах трудолюбия» за еду
В России бездомных принудительно отправляют в так называемые «дома трудолюбия», где их заставляют работать за еду. Об этом рассказал бывший постоялец таких учреждений, руководитель одного из приютов «Дом трудолюбия Ной» Иван.
В беседе с «Постньюс» он отметил, что работников регулярно лишают зарплаты, даже если они трудились недели, если заметят признаки алкоголя. Бездомные зачастую задерживаются в нетрезвом состоянии на улице, у них отбирают документы, а на рабочие объекты их конвоируют. В чатах учреждений ведется поиск «бегунков» и «крыс» для наказания.
По оценкам, такие заведения приносят владельцам до 700 тысяч рублей в месяц.
